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Giriş Tarihi: 9.8.2021 22:00 Son Güncelleme: 9.8.2021 22:01

Gnocchi tarifi: (Gnocchi) Niyokki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Gnocchi tarifi: Gnocchi Niyokki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde final turu mücadelesi heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Gnocchi (niyokki) yapılması istenirken. Yarışmacıların ürünü hazırlayışını izleyenler evde kendileri de yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler Gnocchi tarifi ile ilgili olarak (Gnocchi) Niyokki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt arıyor. Merak edilen (Gnocchi) Niyokki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

(Gnocchi) Niyokki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasında yapılması sonrasında izleyenlerden yemeği evde yapmak isteyenler Gnocchi tarifine ilişkin (Gnocchi) Niyokki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

(GNOCCHİ) NİYOKKİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?


MALZEMELER

  • 1 kg patates
  • 6 adet yumurtanın sarısı
  • 200 gram rendelenmiş parmesan
  • 1 su bardağı un
  • Tuz, karabiber

Peynir sos için:

  • 1 litre süt
  • 100 gram parmesan peyniri
  • 100 gram mascarpone peyniri
  • 100 gram fontina peyniri
  • 100 gram taleggio peyniri
  • Yarım su bardağı un
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat

(GNOCCHİ) NİYOKKİ YAPILIŞI

  1. Patatesleri haşlayıp rendeleyin. Yumurta sarılarını başka bir kapta iyice çırpıp, rendelenmiş patatese ekleyin. Üzerine un, tuz ve karabiberi ekleyip iyice yoğurun.
  2. Hamurdan fındık iriliğinde parçalar koparıp, elinizde şekil verin. Derin dondurucuda dondurun. Peynir sos için, peynir çeşitlerini ve rendelenmiş muskatı sütte bir gece bekletin.
  3. Ertesi gün bir tencerede tereyağını eritin. Unu ilave edip kavurun. Süt ve peynirleri ekleyip kaynatın. Bu arada hamurları da ayrı bir yerde kaynar suya atıp haşlayın. Peynir sos ile servis yapın.

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Gnocchi tarifi: (Gnocchi) Niyokki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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