Gnocchi tarifi: (Gnocchi) Niyokki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

(Gnocchi) Niyokki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasında yapılması sonrasında izleyenlerden yemeği evde yapmak isteyenler Gnocchi tarifine ilişkin (Gnocchi) Niyokki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

(GNOCCHİ) NİYOKKİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?



MALZEMELER

1 kg patates

6 adet yumurtanın sarısı

200 gram rendelenmiş parmesan

1 su bardağı un

Tuz, karabiber

Peynir sos için:

1 litre süt

100 gram parmesan peyniri

100 gram mascarpone peyniri

100 gram fontina peyniri

100 gram taleggio peyniri

Yarım su bardağı un

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat

(GNOCCHİ) NİYOKKİ YAPILIŞI