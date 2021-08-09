Gnocchi tarifi: (Gnocchi) Niyokki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

(Gnocchi) Niyokki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasında yapılması sonrasında izleyenlerden yemeği evde yapmak isteyenler Gnocchi tarifine ilişkin (Gnocchi) Niyokki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
(GNOCCHİ) NİYOKKİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 1 kg patates
- 6 adet yumurtanın sarısı
- 200 gram rendelenmiş parmesan
- 1 su bardağı un
- Tuz, karabiber
Peynir sos için:
- 1 litre süt
- 100 gram parmesan peyniri
- 100 gram mascarpone peyniri
- 100 gram fontina peyniri
- 100 gram taleggio peyniri
- Yarım su bardağı un
- 2 çorba kaşığı tereyağı
- Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat
(GNOCCHİ) NİYOKKİ YAPILIŞI
- Patatesleri haşlayıp rendeleyin. Yumurta sarılarını başka bir kapta iyice çırpıp, rendelenmiş patatese ekleyin. Üzerine un, tuz ve karabiberi ekleyip iyice yoğurun.
- Hamurdan fındık iriliğinde parçalar koparıp, elinizde şekil verin. Derin dondurucuda dondurun. Peynir sos için, peynir çeşitlerini ve rendelenmiş muskatı sütte bir gece bekletin.
- Ertesi gün bir tencerede tereyağını eritin. Unu ilave edip kavurun. Süt ve peynirleri ekleyip kaynatın. Bu arada hamurları da ayrı bir yerde kaynar suya atıp haşlayın. Peynir sos ile servis yapın.