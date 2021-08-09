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Giriş Tarihi: 10.8.2021 00:27 Son Güncelleme: 10.8.2021 00:27

MasterChef Hamza kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Hamza Mercimek kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Hamza kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Hamza Mercimek kaç yaşında, aslen nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro 7. yarışmacısı olmaya hak kazanan Hamza Mercimek ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Hamza kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? gibi sorularla araştırılmaya başlandı. Yarışmacıya ilişkin merak konusu olan MasterChef Hamza kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef 2021 yarışmasının 9 Ağustos 2021 tarihinde ekranlara gelen son bölümünde ana kadroya girmeye hak kazanan Hamza Mercimek ile ilgili bilgiler izleyenler tarafından öğrenilmek istenerek MasterChef Hamza kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılıyor.

MASTERCHEF HAMZA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

MasterChef Hamza, 1996 tarihinde İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Bolu Mengenlidir ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır.

Şu anda 25 yaşında olan Hamza, iki kardeştir. Ve kardeşi de aşçıdır. Liseyi Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde okudu. Yaşantısını İstanbul Ümraniye'de sürdürmektedir.

Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Hamza Mercimek, Karaköy'de Berlin Line Karaköy isimli bir mekanda şef olarak çalışıyor.

Dedelerinden aldığı aşçılık mesleğini ileri noktalara taşımak ve Anadolu'nun lezzetlerini dünyaya duyurmak için her daim çalışmalar yapmaktadır.

2020'de World Food İstanbul'un düzenlediği yarışmada asma yaprağında barbun yemeği ile 'En Yaratıcı Tabak' ödülünü aldı.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Hamza kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Hamza Mercimek kaç yaşında, aslen nereli?
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