Ada Masalı 8. bölüm full izle! Haziran, Poyraz’a yaptığı kötülüğü telafi etmeye çalışıyor





ADA MASALI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Poyraz, kendisine bunca zamandır yalan söylemiş olan Haziran'a karşı öfkeyle doludur. Haziran ise yaptığı kötülüğü telafi etmekten başka bir şey düşünmez. Haziran, otelden gitmeyecektir ve Poyraz istese de istemese de onunla çalışmaya mecburdur…

Ancak, Poyraz Haziran'ı yıldırmaya kararlıdır. Haziran'ı istemeyen sadece Poyraz değildir. Poyraz'ın öfkesinin altında bir de aşk acısı yattığını fark eden Aliye de panikler ve Haziran'a karşı harekete geçer. Olan biteni farkında olan Zeynep de kızını kimseye ezdirmeyecektir.