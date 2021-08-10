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Giriş Tarihi: 11.8.2021 00:10 Son Güncelleme: 11.8.2021 00:10

Ada Masalı 8. bölüm full izle! Haziran, Poyraz’a yaptığı kötülüğü telafi etmeye çalışıyor

Ada Masalı 8. bölüm full izle! Haziran, Poyraz’a yaptığı kötülüğü telafi etmeye çalışıyor

Star TV ekranlarında Salı günleri yayınlanan Ada Masalı dizisi, 8. son bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde Haziran, Poyraz’a yaptığı kötülüğü telafi etmeye çalışıyor. Öte yandan dizinin son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “Ada Masalı 8. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Star TV ile Ada Masalı 8. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Ada Masalı dizisi 8. son bölümüyle Star TV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Ada Masalı 8. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

ADA MASALI 8. BÖLÜM FULL İZLE

Star TV ile Ada Masalı 8. bölüm izleme linki ve son bölüm özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Ada Masalı 8. bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler



ADA MASALI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Poyraz, kendisine bunca zamandır yalan söylemiş olan Haziran'a karşı öfkeyle doludur. Haziran ise yaptığı kötülüğü telafi etmekten başka bir şey düşünmez. Haziran, otelden gitmeyecektir ve Poyraz istese de istemese de onunla çalışmaya mecburdur…

Ancak, Poyraz Haziran'ı yıldırmaya kararlıdır. Haziran'ı istemeyen sadece Poyraz değildir. Poyraz'ın öfkesinin altında bir de aşk acısı yattığını fark eden Aliye de panikler ve Haziran'a karşı harekete geçer. Olan biteni farkında olan Zeynep de kızını kimseye ezdirmeyecektir.



Aliye'nin hamlelerine karşı Zeynep'in de bir planı vardır. Diğer taraftan, İdil babasının evlenmek istediği kadının kim olduğunu öğrenmeye kararlıdır ve bu kararlılık büyük krizlere neden olacaktır.

Halen Ada'yı terk etmemiş Hakan ise daha da hırslanır ve gözü kara bir şekilde hem Poyraz'ın hem de Haziran'ın yaralarını deşmek için elinden gelen her şeyi yapar...

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Ada Masalı 8. bölüm full izle! Haziran, Poyraz’a yaptığı kötülüğü telafi etmeye çalışıyor
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