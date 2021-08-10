Ada Masalı konusu nedir, oyuncuları kimler? Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor?

Star Tv'de Salı günleri ekranlara gelen Ada Masalı dizisi konusu, oyuncuları, çekim yeri ile ilgili çekiyor. Ay Yapım imzalı, Türk yapımı komedi, romantik ve drama türündeki televizyon dizisinin başrollerinde ise Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz yer alıyor. "Ada Masalı konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?" soruları bu kapsamda yanıt armaya başladı. İşte Ada Masalı dizisine dair merak edilenler…

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Şehirde büyümüş bir iş kadınının kariyeri uğruna adaya gelişini ve burada yaşadığı aşkı işleyen Ada Masalı dizisi, yaz aylarının uğrak mekanlarından olan İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.,

ADA MASALI KONUSU NE?

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz'la tanışır.



Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır. Çok sevdiği İstanbul'a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır.

Vapuru da kaçırınca mecburen Ada'da kalırlar. Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz'la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz'a bir teklifle gider.

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Ayşin Turan,

Alp Navruz,

Nihan Büyükağaç,

İpek Tenolcay,

Cem Anıl Kenar,

Bülent Çolak,

Özge Demirtel,

Beril Pozam,

Eylül Ersöz,

Rami Narin