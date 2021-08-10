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Giriş Tarihi: 11.8.2021 00:18 Son Güncelleme: 11.8.2021 00:18

Baht Oyunu 8.bölüm izle: Baht Oyunu son bölümde yalanlar ortaya çıkıyor, işler karışıyor!

Baht Oyunu 8.bölüm izle: Baht Oyunu son bölümde yalanlar ortaya çıkıyor, işler karışıyor!

Kanal D ekranlarına Salı akşamları gelen Baht Oyunu 8.bölüm ile 10 Ağustos akşamı televizyon ekranlarında yer alıyor. Baht Oyunu 8.son bölümde Ada, Bora’ya söylediği yalanı açıklayacak. Böyle bir yalanı kabul edemeyen Bora, Ada’yı bir daha görmek istemediğini söyleyecek. Kendini kanıtlamak için ise Rüzgar’la konuşacak. Bu başlık altından; Baht Oyunu izleme linkine ulaşabilir ve son bölüm detaylarını öğrenebilirsiniz.

Her hafta Salı akşamları izleyicisi ile buluşan Baht Oyunu 8.bölüm izleme linki medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Baht Oyunu 8.bölümde; Ada, herkesi şaşkına çeviren bir görevle şirkete geri döner. Otoritesinin zedelenmesinden rahatsız olan Bora, Ada'yı zorlamaya niyetlidir. Tuğçe'yle ikisine imkânsız bir görev verir. Ünlü pop ikonu Kuzey Batı'yla röportaj yapmazlarsa ikisi de işinden olacaktır. İşte Baht Oyunu 8.bölüm detayları!

BAHT OYUNU 8.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ada Bora'ya söylediği yalanı açıklar. Böyle bir yalanı kabul edemeyen Bora, Ada'yı bir daha görmek istemediğini söyler. Ada, Bora'dan duyduğu sözlerin ağırlığıyla yeniden şirkete girip Bora'ya kendisini kanıtlamak ister. Şirkete dönmek için de Rüzgar'la konuşur. Rüzgar, Ada'ya yardım etmekten başka çaresi olmadığı için soluğu Tuğçe'nin yanında alır. Rüzgar hangi bahaneyle Tuğçe'den Ada'yı işe geri almasını isteyecektir?

Ada, herkesi şaşkına çeviren bir görevle şirkete geri döner. Otoritesinin zedelenmesinden rahatsız olan Bora, Ada'yı zorlamaya niyetlidir. Tuğçe'yle ikisine imkânsız bir görev verir. Ünlü pop ikonu Kuzey Batı'yla röportaj yapmazlarsa ikisi de işinden olacaktır. Ada bir yandan verilen görevi yerine getirmeye uğraşırken diğer yandan içinde Rüzgar'la isimlerinin yazdığı yüzüğü aramaya koyulur…

Ada ve Tuğçe, Kuzey Batı röportajına dair planlarını devreye sokarlar. Kuzey'i şirkette gören Bora şaşkındır. Bora, Kuzey'in Ada'ya gösterdiği yakınlığa dair rahatsızlığını gizleyemez.

BAHT OYUNU 8.BÖLÜM İZLEME LİNKİ

https://www.kanald.com.tr/baht-oyunu/bolumler

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Baht Oyunu 8.bölüm izle: Baht Oyunu son bölümde yalanlar ortaya çıkıyor, işler karışıyor!
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