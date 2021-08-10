Baht Oyunu 8.bölüm izle: Baht Oyunu son bölümde yalanlar ortaya çıkıyor, işler karışıyor!

BAHT OYUNU 8.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ada Bora'ya söylediği yalanı açıklar. Böyle bir yalanı kabul edemeyen Bora, Ada'yı bir daha görmek istemediğini söyler. Ada, Bora'dan duyduğu sözlerin ağırlığıyla yeniden şirkete girip Bora'ya kendisini kanıtlamak ister. Şirkete dönmek için de Rüzgar'la konuşur. Rüzgar, Ada'ya yardım etmekten başka çaresi olmadığı için soluğu Tuğçe'nin yanında alır. Rüzgar hangi bahaneyle Tuğçe'den Ada'yı işe geri almasını isteyecektir?