İğne İplik filmi oyuncuları kimler? İğne İplik filmi konusu ne, nerede çekildi?

Hint filmleri arasında en iyiler kategorisinde yer alan İğne İplik filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yerlerle merak ediliyor. Vizyona girdiği dönemde her yaştan izleyiciyi sinema salonlarına dolduran İğne İplik filminde bir başarı öyküsü yer alıyor. Peki İğne İplik filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İğne İplik filmi nerede çekildi?

İĞNE İPLİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hindistan çekilen filmde; Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikâye…

İĞNE İPLİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İğne İplik filminin çekimleri Hindistan'da yapıldı.

İĞNE İPLİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?