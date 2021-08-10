Atv İLE Kalp Yarası 6.bölüm izle: Kalp Yarası son bölümde Sancakzade Konağı’nı bekleyen büyük sınav...

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran gibi isimlerin yer aldığı Kalp Yarası 6.bölüm ile 9 Ağustos Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında yer aldı. Dizinin son bölümünde; Hande, Ayşe ve Baha'yı köşeye sıkıştıracağını düşünürken ters köşe olacak. Yaşanan olaylar sonrasındaki gelişmeler ise tüm konağın büyük bir sınav vermesine neden olacak. Kalp Yarası 6.bölüm izleme linkine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Kalp Yarası son bölüm özeti ve bilgiler.
KALP YARASI 6.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Baha'ın ortaya çıkması Ayşe ve Ferit'in gerçek duygularını birbirlerine açmasına engel olur. Ferit Ayşe'ye mesafe alırken, Ayşe kaçak ve yaralı Baha'yla uğraşmak durumunda kalır.
Hande ise Ayşe'yi Baha'yla köşeye sıkıştıracağını düşünürken ters köşe olur. Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya gelirler. Ferit tüm şüphelerine rağmen Ayşe'ye karşı büyük bir adım atar, ancak Baha yüzünden sıkışan Ayşe'nin tepkileri ikiliyi bambaşka bir duyguya sürükler. Baha'nın Ayşe saplantısı ise tüm konak halkını büyük ve acı bir sınavdan geçirecektir.
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