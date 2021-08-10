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Giriş Tarihi: 11.8.2021 00:50 Son Güncelleme: 11.8.2021 00:50

MasterChef Burcu kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Burcu Önal kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Burcu kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Burcu Önal kaç yaşında, aslen nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadronun 8. yarışmacısı olmaya hak kazanan Burcu Önal ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Burcu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediliyor. Yanıtları merak edilen MasterChef Burcu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının cevapları tüm detaylar.

MasterChef 2021 8. Ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazanan Burcu Önal ile ilgili detaylar merak edilerek MasterChef Burcu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başlandı.

MASTERCHEF BURCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

MasterChef Burcu Önal, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya'da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.

Hayatında yaptığı ilk yemek 13 yaşındayken yaptığı mantıymış. Zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakim olduğunu ifade etti.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Burcu kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Burcu Önal kaç yaşında, aslen nereli?
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