Masterchef yarışmacısı Merve Karagül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Karagül’ün hayatı!

Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Merve Karagül, hayatına ilişkin detaylarla araştırma konusu haline geliyor. Turizm işletme mezunu olan yarışmacı, 15 senedir aşçılık yapıyor. İzleyenlerin dikkatini çeken isim "Merve Karagül kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Masterchef yarışmacısı Merve Karagül hakkında merak edilenler…
MERVE KARAGÜL KİMDİR?
Merve Karagül, 31 yaşında ve aslen Trabzonlu. Turizm işletme mezunu olan yarışmacı, 15 senedir aşçılık yapıyor. 17 yaşında bir cafede garsonluk ile başladığı mesleğe, mutfağa geçerek taçlandırmış.
Masterchef Merve, 25 Nisan 2012 tarihinde kaybettiği ve bu tarihi koluna dövme olarak yaptırdığı çok sevdiği arkadaşı Ezgi ile restoran kurma hayalleri varmış. Ve şimdi Trabzon'da cafe restoran işletiyor.