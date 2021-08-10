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Giriş Tarihi: 10.8.2021 10:37

Masterchef yarışmacısı Merve Karagül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Karagül'ün hayatı!

Masterchef yarışmacısı Merve Karagül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Karagül’ün hayatı!

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Masterchef yarışmasında 15 yıldır aşçılık mesleğini icra eden Merve Karagül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gibi sorularla araştırma konusu haline geliyor. Ana kadro için ter döken isimlerden biri olan yarışmacı izleyenlerin dikkatini çeken isimler arasında yerini alıyor. 31 yaşında ve aslen Trabzonlu olan Karagül, 17 yaşında garsonluk yaparak adım attığı mesleğe ardından ise mutfak tarafına geçerek taçlandırmıştır. İşte Masterchef yarışmacısı Merve Karagül yaşı, mesleği, memleketi ve hayatı gibi merak edilen tüm detaylar…

Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Merve Karagül, hayatına ilişkin detaylarla araştırma konusu haline geliyor. Turizm işletme mezunu olan yarışmacı, 15 senedir aşçılık yapıyor. İzleyenlerin dikkatini çeken isim "Merve Karagül kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Masterchef yarışmacısı Merve Karagül hakkında merak edilenler…

MERVE KARAGÜL KİMDİR?

Merve Karagül, 31 yaşında ve aslen Trabzonlu. Turizm işletme mezunu olan yarışmacı, 15 senedir aşçılık yapıyor. 17 yaşında bir cafede garsonluk ile başladığı mesleğe, mutfağa geçerek taçlandırmış.

Masterchef Merve, 25 Nisan 2012 tarihinde kaybettiği ve bu tarihi koluna dövme olarak yaptırdığı çok sevdiği arkadaşı Ezgi ile restoran kurma hayalleri varmış. Ve şimdi Trabzon'da cafe restoran işletiyor.

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Masterchef yarışmacısı Merve Karagül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Karagül'ün hayatı!
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