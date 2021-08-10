Masterchef yarışmacısı Merve Karagül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Karagül’ün hayatı!

MERVE KARAGÜL KİMDİR?

Merve Karagül, 31 yaşında ve aslen Trabzonlu. Turizm işletme mezunu olan yarışmacı, 15 senedir aşçılık yapıyor. 17 yaşında bir cafede garsonluk ile başladığı mesleğe, mutfağa geçerek taçlandırmış.

Masterchef Merve, 25 Nisan 2012 tarihinde kaybettiği ve bu tarihi koluna dövme olarak yaptırdığı çok sevdiği arkadaşı Ezgi ile restoran kurma hayalleri varmış. Ve şimdi Trabzon'da cafe restoran işletiyor.