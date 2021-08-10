Ünlü senarist Bahadır Özdener'in sosyal medya hesabından duyurduğu Sabina Toziya'nın vefat haberinin ardından; "Sabina Toziya kimdir, kaç yaşındaydı? EDHO'nun Hayriye Ana'sı Sabina Toziya neden vefat etti?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterine hayat veren ismin bir süredir sağlık sorunları ile uğraştığı biliniyordu.
8 ay önce beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan 75 yaşındaki usta oyunca Sabina Toziya hayatını kaybetti. Başarılı oyuncunun vefat haberini ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın senaristi Bahadır Özdener duyurdu. Özdener, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık.Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" dedi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hayriye Ana rolünü canlandıran Sabina Toziya, bu senenin başında diziye verilen ara sonrası Makedonya'ya gitmişti. Evinde bayılıp yere düşen usta isim, derhal hastaneye kaldırılmıştı.
BEYNİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ
Tetkikler sonrası Toziya'nın beyninde tümör tespit edilirken, başarılı oyuncu ameliyata alındı. Toziya'nın ameliyatını ise Makedonya Sağlık Bakanı Dr. Venko Filipce gerçekleştirdi.
AMELİYATTAN SONRA DİZİYİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDI
10 saatlik ameliyatın ardından Toziya'nın beynindeki tümör temizlenirken, 4 gün yoğun bakımda kalan usta oyuncu daha sonra taburcu edildi. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sete dönemeyen Toziya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini bırakmak zorunda kaldı.
VEFAT HABERİNİ SENARİST BAHADIR ÖZDENER DUYURDU
EDHO'nun senaristi Bahadır Özdener bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu. Özdener, 72 yaşındaki usta oyuncunun hayatını kaybettiğini aktardı ve "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.
SABİNA TOZİYA KİMDİR?
17 Nisan 1946 yılında Üsküp'te dünyaya gelen Sabina Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. Üsküp, Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yapan Sabina Toziya Türkiye'de ilk kez Star TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile televizyon ekranlarında yer almaya başladı. Sabina Toziya ayrıca ülkemizde 1976 yılı yapımlı Öyle Olsun ve 2016 yapımı Annemin Yarası isimli filmlerde de rol aldı. Toziya son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterine hayat verdi.