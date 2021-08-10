SABİNA TOZİYA KİMDİR?

17 Nisan 1946 yılında Üsküp'te dünyaya gelen Sabina Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. Üsküp, Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yapan Sabina Toziya Türkiye'de ilk kez Star TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile televizyon ekranlarında yer almaya başladı. Sabina Toziya ayrıca ülkemizde 1976 yılı yapımlı Öyle Olsun ve 2016 yapımı Annemin Yarası isimli filmlerde de rol aldı. Toziya son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterine hayat verdi.