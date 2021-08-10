Terkib-i Çeşidiyye tarifi: Terkib-i Çeşidiyye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında 10 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Terkib-i Çeşidiyye günün yemeği oldu. Yemeğin evde yapılışını öğrenmek isteyenler ise Terkib-i Çeşidiyye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

TERKİB-İ ÇEŞİDİYYE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

12 adet kuru kayısı

10 adet kuru siyah erik

2 adet sert kırmızı elma

600 gram kuşbaşından daha büyük doğranmış kuzu eti

1'er çorba kaşığı bal ve nar ekşisi

Yeteri kadar su

200 gram kıyma

Yarım su bardağı tatlı badem

2 çay kaşığı nişasta

1 çay kaşığı gülsuyu

Yeteri kadar su

Tuz, karabiber

TERKİB-İ ÇEŞİDİYYE YAPILIŞI

Eti bir tencereye alıp suyunu salıp çekene dek pişirin. Bal ve nar ekşisini 1 su bardağı ılık suda karıştırıp ete ekleyin. Malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak suyla tamamlayın. Yumuşayana dek (gerekirse su ekleyerek) pişirin. Kıymaya tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Hazırladığınız harçtan erik büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Bademleri kaynayan suya atıp birkaç dakika bekletin. Süzüp soğuk sudan geçirin ve kabuklarını soyun. Kuruladıktan sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, kısık ateşte renkleri değişene dek kavurun. Kayısıları ikiye kesin. Et yumuşayınca köfteleri ve bademleri ekleyin. 10 dakika pişirip kayısı ve erik ekleyin. Suyu azalmışsa ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Elmaların kabuklarını soyup dilimleyin. Kayısılar yarı yarıya yumuşayınca tencereye katın. Nişastayı yarım su bardağı ılık su ve gülsuyu karışımında açıp elmalar yumuşayınca yemeğe katın. 5 dakika pişirip ocaktan alın.

PÜF NOKTASI

Terkib-i çeşidiye meyveli yemek yönünden çok zengin olan Osmanlı Mutfağı'nın en sevilen tariflerinden biridir.