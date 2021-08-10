Zeytinyağlı Pırasa tarifi: Zeytinyağlı Pırasa nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında 10 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Zeytinyağlı Pırasa günün yemeği oldu. Yemeğin evde yapılışını öğrenmek isteyenler ise Zeytinyağlı Pırasa nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

ZEYTİNYAĞLI PIRASA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

1 kg pırasa

2 adet orta boy havuç

1 çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı su

1 kahve fincanı pirinç

2 adet kesme şeker, tuz

ZEYTİNYAĞLI PIRASA YAPILIŞI