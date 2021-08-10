Zeytinyağlı Pırasa tarifi: Zeytinyağlı Pırasa nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında 10 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Zeytinyağlı Pırasa günün yemeği oldu. Yemeğin evde yapılışını öğrenmek isteyenler ise Zeytinyağlı Pırasa nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.
ZEYTİNYAĞLI PIRASA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 1 kg pırasa
- 2 adet orta boy havuç
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 2 su bardağı su
- 1 kahve fincanı pirinç
- 2 adet kesme şeker, tuz
ZEYTİNYAĞLI PIRASA YAPILIŞI
- Zeytinyağını bir tencereye alıp üzerine halka doğranmış havuçları ekleyin. 5 dakika kavurup, verev kesilmiş pırasaları ilave edin.
- Ara sıra karıştırarak 10 dakika kavurun. Üzerine 2 su bardağı sıcak su, pirinç, kesme şeker ve tuz ekleyin.
- Tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte pırasalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.