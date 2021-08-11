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Giriş Tarihi: 11.8.2021 14:43

Deliha 2 filmi nerede çekildi? Deliha 2 konusu ne, oyuncuları kimdir?

Deliha 2 filmi nerede çekildi? Deliha 2 konusu ne, oyuncuları kimdir?

Beyazperdenin ardından bu akşam ekrana gelecek olan Deliha 2 filmi ile ilgili araştırmalar da başladı. 2018 yılında vizyona giren ve büyük bir kitlenin beğenisini kazanan film komedi türünde karşımıza çıkıyor. Komedi türünde olan filmde; temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha, aşk hayatını bir kenara bırakıp kariyer yapmak ister. Daha önce izleyenler ve bu akşam tekrardan izlemek isteyenler için Deliha 2 filmi nerede çekildi? Deliha 2 konusu ne, oyuncuları kimdir? İşte tüm detaylar…

Türk komedi filmlerinden Deliha 2, bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Başrollerinde Gupse Özay, Derya Alabora ve Esin Eden'in yer aldığı filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer merak ediliyor. Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha'nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Peki, Deliha 2 filmi nerede çekildi? İşte, Deliha 2 konusu, oyuncuları ve çekildiği yer…

DELİHA 2 FİLMİ KONUSU NE?

Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha'nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha'nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?

DELİHA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha 2 filmi Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen köyünde satın alınan çiftlikte çekildi.

DELİHA 2 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

  • Gupse Özay
  • Derya Alabora
  • Esin Ede
  • Hülya Duyar
  • Ali Çelik
  • Aksel Bonfil
  • Eda Ece
  • Mehmet Er
  • Özlem Akınözü
  • Fatih Özkan

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Deliha 2 filmi nerede çekildi? Deliha 2 konusu ne, oyuncuları kimdir?
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