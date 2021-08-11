Dünya Hali konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Dünya Hali konusu, oyuncuları ve çekildiği yer!

Televizyon ekranlarına yeni başlayan Dünya Hali dizisi oyuncuları konusu gibi birçok detayla araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Kadrosunda genç isimlerin bulunduğu yapım ilk olarak 28 Temmuz'da ekranlarda yer almış ve izleyenlerin dikkatini çekmişti. Hal böyleyken "Dünya Hali konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TRT1'in yeni dizisi Dünya Hali konusu, oyuncuları ve merak edilen tüm detaylar…

KONUSU NEDİR?

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan'ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.

Caner Şahin - Sinan

Pelin Albay - Kıvılcım

Ozan Çelik - Azim

Tolga Tekin - Güven

Hakan Emre Ünal - Vural

Mert Denizmen - Yüksel

Selin Hasar - Zeynep

Ayfer Tokatlı - Fulya

Hüseyin Elmalıpınar - Halis

Mekin Sezer - Kutlucan

Adnan Başar - Talat

Naşit Özcan - Burhan

Zeki Ocak - Namık

Eray Kaman - İnan

DÜNYA HALİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dünya Hali dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen Dünya Hali dizisinde renkli sahneler ortaya çıktı.

