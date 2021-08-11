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Giriş Tarihi: 11.8.2021 10:30 Son Güncelleme: 11.8.2021 10:30

Şarkıcı Irmak Arıcı kimdir, kaç yaşında? Trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı nereli?

Şarkıcı Irmak Arıcı kimdir, kaç yaşında? Trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı nereli?

Magazin gündemine bomba gibi düşen Irmak Arıcı’nın trafikte bir sürücünün yüzüne tükürdüğü görüntüler sonrası ünlü şarkıcı sosyal medyada büyük tepki gördü. Skandal bir olaya imza eten ünlü isim tartıştığı sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken binlerce kişi “Irmak Arıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?” sorularıyla gündeme taşındı. Irmak Arıcı, Mustafa Ceceli ile düet yaptığı “Mühür” şarkısıyla adını duyurmuş ardından ise sesiyle beğeni kazanmıştı. İşte yaşı, hayatı ve kendisine dair merak edilenler…

Irmak Arıcı trafikte skandal bir harekete imza attı. Tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren ünlü sanatçının o halini gören sevenleri gözlerine inanamadı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerin ardından "Irmak Arıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları gündeme taşındı. Görüntülerde Irmak Arıcı'nın 'Senin gibi insanların yüzüne bak nasıl tükürüyorum' diyerek tartıştığı kişiye tükürdüğü görüldü. İşte ünlü sanatçıya dair merak edilen detaylar…

IRMAK ARICI KİMDİR?

31 Temmuz 1998 yılında Çankırı'da doğan Irmak Arıcı'nın küçüklüğü Çankırı'da geçmiştir. Aslen İzmir'li olan Arıcı, eğitim hayatını da burada tamamlamıştır.Müzik hayatında amatör Youtube videolarıyla başlayan Arıcı, Gece Gibi Gönlün isimli şarkısına klip çektikten sonra büyük bir çıkış yakalamış ve Youtube üzerinden takipçi sayısını arttırmıştır. Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla tanınmıştır. "Mühür", müzik listelerinde 1. sıraya yerleşmiştir.

DİSKOGRAFİ

Single'ları
"Gece Gibi Gönlün" (2019)
"Mühür" (Mustafa Ceceli ile) (2019)
"Mevzum Derin" (2019)
"Kula Bela" (2020)
"Gün Ağarmadan" (Mustafa Ceceli ile) (2020)
"Yağmurum Ol" (2020)
"Söz Yaşları" (2020)
"Mahşer" (Taladro ile) (2020)
"Sonum Olur" (2021)
"Güya" (2021)
"Bizim Çocuklar" (Mustafa Sandal, Eypio ve Derya Uluğ ile) (2021)
"Yallah" (2021)
"Toparlanmam Lazım" (Kerim Araz ile) (2021)

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Şarkıcı Irmak Arıcı kimdir, kaç yaşında? Trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı nereli?
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