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Giriş Tarihi: 12.8.2021 01:27

MasterChef Görkem kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Görkem Demiral kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Görkem kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Görkem Demiral kaç yaşında, aslen nereli?

TV8 ekranlarında 11 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından 9. ana kadro yarışmacısı seçilen Görkem Demiral ile ilgili bilgiler merak konusu olarak MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediliyor. Merak edilerek araştırılan MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef 2021 9. ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazanan Görkem Demiral ile ilgili detaylar merak edilerek MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başlandı.

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Görkem Demiral 23 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen İzmirli olan yarışmacının annesi Faslıdır. Restoran ve otellerde deneyimi olan Demiral, 6 senedir aşçılık yapmaktadır.

Mesleğini sanat olarak gören Görkem Demiral geçmişte çok sayıda cafe, restoran ve otellerde deneyim sahibi olmuştur.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Görkem kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Görkem Demiral kaç yaşında, aslen nereli?
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