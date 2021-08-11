MasterChef Görkem kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Görkem Demiral kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 9. ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazanan Görkem Demiral ile ilgili detaylar merak edilerek MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başlandı.

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Görkem Demiral 23 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen İzmirli olan yarışmacının annesi Faslıdır. Restoran ve otellerde deneyimi olan Demiral, 6 senedir aşçılık yapmaktadır.

Mesleğini sanat olarak gören Görkem Demiral geçmişte çok sayıda cafe, restoran ve otellerde deneyim sahibi olmuştur.

KAYNAK: acunn.com