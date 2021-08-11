Nasi Goreng tarifi: Nasi Goreng nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler yarışmacılardan Nasi Goreng yemeğini yapmalarını istedi. Yarışmayı takip edenler ise kendileri de yapmak isteyerek "Nasi Goreng nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına yanıt aranıyor.
NASİ GORENG NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 4 adet tavuk göğsü
- 12 adet haşlanmış karides
- 4 adet yumurta
- Bir buçuk su bardağı basmati pirinci
- 3 adet ince kıyılmış soğan
- 2 diş dövülmüş sarmısak
- 4 adet kurutulmuş yeşil biber
- 3 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 çay bardağı sıvıyağ
NASİ GORENG YAPILIŞI
- Soğan, sarmısak ve ince kıyılmış yeşil biberi zeytinyağında rengi dönene kadar kavurup bir kenara alın. Wok tavaya aldığınız sıvıyağı iyice kızdırın. Tavanın her tarafının yağlanması için hafifçe sallayın.
- Küp doğranmış tavuk etini tuzlayın ve kızgın yağda önlü arkalı kızartın. Soğan karışımını ete ekleyin ve 2-3 dakika daha pişirin. Tavuk etini içinden alın ve şişlere geçirin. Ocağın altını kısın ve buharda pişmiş pirinci katın. Sürekli karıştırarak 5 dakika pişirin.
- Ayıklanmış karidesleri koyun ve 1-2 dakika daha çevirdikten sonra ocağın altını kapatın. Servis tabağına 3-4 çorba kaşığı karidesli pilavı yerleştirin. Ayrı bir yerde omlet kıvamında pişirdiğiniz yumurtayı koyun. Tavuk şiş ve yeşillikle birlikte servis yapın.