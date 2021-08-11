Nasi Goreng tarifi: Nasi Goreng nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler yarışmacılardan Nasi Goreng yemeğini yapmalarını istedi. Yarışmayı takip edenler ise kendileri de yapmak isteyerek "Nasi Goreng nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına yanıt aranıyor.

NASİ GORENG NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

4 adet tavuk göğsü

12 adet haşlanmış karides

4 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı basmati pirinci

3 adet ince kıyılmış soğan

2 diş dövülmüş sarmısak

4 adet kurutulmuş yeşil biber

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı sıvıyağ

NASİ GORENG YAPILIŞI