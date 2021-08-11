Paylaş Benimle konuuğu Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkıcı Mehtap Yılmaz hayat hikayesi

MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz katıldığı programda yaşadıklarını anlattı.

19 Mart 1978'de Rize'de doğdu ancak çocukluğu Artvin'de geçti. Geçimsizlik nedeniyle anne ve baba ayrılınca iki kardeş anneye, iki kardeş de babaya verildi. Baba yeniden evlenmeye karar verince ise o iki kardeş de annelerinin yanına geldi.

Mehtap Yılmaz'ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti. Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi, çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı.

Aldığı teklifi geri çevirmeyen isim, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Daha sonra da Ankara'da gazino ve pavyonlarda çalışan isim Popstar'a katılması da yine bir arkadaşı sayesinde oldu. Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı. Güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.

"BABAMDAN KURTULMAK İSTİYORDUK"

Bergen'e benzetilen sesi ve hayat hikayesiyle beğeni toplayan Mehtap Yılmaz, katıldığı Paylaş Benimle programında babasıyla ilgili, ''Kendisini sevmiyordum, nefret ediyordum. Aradan yıllar geçti ve affettim. 2. evliliğini yaptı, çocuğu var. Affettim ama gel bir de bana bunu sor. Bir baba kız ilişkisi hiçbir zaman olmadı. Başka aileleri kıskandım. Babamdan kurtulmak istiyorduk, nefret ediyorduk. Yaşamış olduğum hayatın tüm sebebi odur. Çocukken kavgadan korkuyordum. Babam inşallah annemi dövmez diyordum. Geçmişi silmek için meditasyon kamplarını gezdim '' dedi.