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Giriş Tarihi: 11.8.2021 09:47

Paylaş Benimle konuuğu Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkıcı Mehtap Yılmaz hayat hikayesi

Paylaş Benimle konuuğu Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkıcı Mehtap Yılmaz hayat hikayesi

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Paylaş Benimle isimli televizyon programının konuğu şarkıcı Mehtap Yılmaz hayat hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Programda çocukluk zamanından itibaren yaşadığı zorlukları dile getiren isim ardından ise izleyenler tarafından “Paylaş Benimle konuğu Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve hayat hikayesi ne?” şeklindeki sorularla gündeme taşındı. İşte Paylaş Benimle programına konuk olan Mehtap Yılmaz hayatı ve detaylar…

Paylaş Benimle programında yaşamındaki zorlukları dile getiren Mehtap Yılmaz hayatına dair detaylarla izleyenlerin merak konusu haline geliyor. "Hayatımın en acı günlerini pavyonda yaşadım" diyerek pavyona katlanmasının tek nedeninin erkek kardeşini okutmak olduğunu açıklayan isim, zaman zaman ise gözyaşlarını tutamadı. Peki, Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte Mehtap Yılmaz hayat hikayesi…

MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz katıldığı programda yaşadıklarını anlattı.

19 Mart 1978'de Rize'de doğdu ancak çocukluğu Artvin'de geçti. Geçimsizlik nedeniyle anne ve baba ayrılınca iki kardeş anneye, iki kardeş de babaya verildi. Baba yeniden evlenmeye karar verince ise o iki kardeş de annelerinin yanına geldi.

Mehtap Yılmaz'ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti. Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi, çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı.

Aldığı teklifi geri çevirmeyen isim, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Daha sonra da Ankara'da gazino ve pavyonlarda çalışan isim Popstar'a katılması da yine bir arkadaşı sayesinde oldu. Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı. Güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.

"BABAMDAN KURTULMAK İSTİYORDUK"

Bergen'e benzetilen sesi ve hayat hikayesiyle beğeni toplayan Mehtap Yılmaz, katıldığı Paylaş Benimle programında babasıyla ilgili, ''Kendisini sevmiyordum, nefret ediyordum. Aradan yıllar geçti ve affettim. 2. evliliğini yaptı, çocuğu var. Affettim ama gel bir de bana bunu sor. Bir baba kız ilişkisi hiçbir zaman olmadı. Başka aileleri kıskandım. Babamdan kurtulmak istiyorduk, nefret ediyorduk. Yaşamış olduğum hayatın tüm sebebi odur. Çocukken kavgadan korkuyordum. Babam inşallah annemi dövmez diyordum. Geçmişi silmek için meditasyon kamplarını gezdim '' dedi.

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Paylaş Benimle konuuğu Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkıcı Mehtap Yılmaz hayat hikayesi
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