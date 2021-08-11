Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Ana rolüne hayat veren ardından ise sağlık problemleri nedeniyle diziden ayrılan Sabina Toziya bugün de hayranları tarafından araştırma konusu haline geliyor. Usta oyuncunun bir süre önce beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olduğu bilinirken öte yandan "Sabina Toziya kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Anası Sabina Toziya hakkında detaylar…
BEYNİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ
Tetkikler sonrası Toziya'nın beyninde tümör tespit edilirken, başarılı oyuncu ameliyata alındı. Toziya'nın ameliyatını ise Makedonya Sağlık Bakanı Dr. Venko Filipce gerçekleştirdi.
AMELİYATTAN SONRA DİZİYİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDI
10 saatlik ameliyatın ardından Toziya'nın beynindeki tümör temizlenirken, 4 gün yoğun bakımda kalan usta oyuncu daha sonra taburcu edildi. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sete dönemeyen Toziya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini bırakmak zorunda kaldı.
VEFAT HABERİNİ SENARİST BAHADIR ÖZDENER DUYURDU
EDHO'nun senaristi Bahadır Özdener bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu. Özdener, 72 yaşındaki usta oyuncunun hayatını kaybettiğini aktardı ve "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.
SABİNA TOZİYA KİMDİR?
Sabina Toziya, Üsküp, Makedonya doğumlu oyuncu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandırmıştır. 2021 yılında beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçirmesinden dolayı diziden ayrılmıştır. 11 Ağustos 2021 tarihinde beynindeki tümörden kısmi felç geçirmesi nedeniyle hayatını kaybetmiştir.