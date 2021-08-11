Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Ana rolüne hayat veren ardından ise sağlık problemleri nedeniyle diziden ayrılan Sabina Toziya bugün de hayranları tarafından araştırma konusu haline geliyor. Usta oyuncunun bir süre önce beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olduğu bilinirken öte yandan "Sabina Toziya kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Anası Sabina Toziya hakkında detaylar…