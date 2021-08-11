Waffle tarifi: Waffle nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler yarışmacılardan Waffle yemeğini yapmalarını istedi. Yarışmayı takip edenler ise kendileri de yapmak isteyerek "Waffle nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına yanıt aranıyor.
WAFFLE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 4 çorba kaşığı tozşeker
- 1 adet yumurta
- 1'er su bardağı un ve süt
- 3/4 su bardağı sıvıyağ
- 1 paket vanilya
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
Servis için:
WAFFLE YAPILIŞI
- Yumurtayı çırpma teliyle çırpın. Diğer malzemeleri ekleyip mikserle 10 dakika kadar çırpın. 20 dakika ılık bir ortamda dinlendirin.
- Hazırladığınız karışımdan birer kepçe, waffle makinasında ya da yapışmaz yüzeyli bir tavada her iki yüzü kızaracak şekilde pişirin.
- Frambuaz ve çikolata sos ile servis yapın.