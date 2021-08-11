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Giriş Tarihi: 11.8.2021 21:59 Son Güncelleme: 11.8.2021 21:59

Waffle tarifi: Waffle nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Waffle tarifi: Waffle nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 sezonu son bölümünde kritik final turunda mücadele eden yarışmacılardan Waffle adlı ürünün yapılması istendi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde ekranlara gelen yarışmayı izleyenler Waffle tarifi ile ilgili detayları Waffle nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırıyor. Merak edilen Waffle nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler yarışmacılardan Waffle yemeğini yapmalarını istedi. Yarışmayı takip edenler ise kendileri de yapmak isteyerek "Waffle nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına yanıt aranıyor.

WAFFLE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • 4 çorba kaşığı tozşeker
  • 1 adet yumurta
  • 1'er su bardağı un ve süt
  • 3/4 su bardağı sıvıyağ
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Servis için:

  • Çikolata ve frambuaz sos

WAFFLE YAPILIŞI

  1. Yumurtayı çırpma teliyle çırpın. Diğer malzemeleri ekleyip mikserle 10 dakika kadar çırpın. 20 dakika ılık bir ortamda dinlendirin.
  2. Hazırladığınız karışımdan birer kepçe, waffle makinasında ya da yapışmaz yüzeyli bir tavada her iki yüzü kızaracak şekilde pişirin.
  3. Frambuaz ve çikolata sos ile servis yapın.
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Waffle tarifi: Waffle nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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