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Giriş Tarihi: 12.8.2021 23:51 Son Güncelleme: 12.8.2021 23:52

Astarlı Sütlaç tarifi: Astarlı Sütlaç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Astarlı Sütlaç tarifi: Astarlı Sütlaç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler yarışmacılardan Astarlı Sütlaç yapmalarını istedi. Televizyonda yapılışını izleyenler ise evde yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyerek Astarlı Sütlaç tarifine ilişkin “Astarlı Sütlaç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen Astarlı Sütlaç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Astarlı Sütlaç tarifi, MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmacılardan istenmesi sonrasında merak edilerek Astarlı Sütlaç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

ASTARLI SÜTLAÇ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • Yarım su bardağı haşlanmış pirinç
  • Bir buçuk su bardağı toz şeker
  • 2 çay kaşığı safran
  • Bir buçuk su bardağı su
  • 3 çorba kaşığı mısır nişastası
  • Yarım paket vanilya
  • 2 çorba kaşığı antep fıstığı
  • 2 çorba kaşığı kuş üzümü
  • 1 adet nar

YAPILIŞI

  1. Pirinci 15 dakika ıslatıp, bol suda yıkayın. Bir tencerede bir buçuk bardak su ile birlikte hafif ateşte haşlayın.
  2. Toz şeker ve safranı ekleyip, kaynatın. Nişastayı çok az su ile ezip, vanilya ile birlikte bu karışıma ilave edin.
  3. Hafif koyulaşınca ateşten alın. Kaselere paylaştırın.
  4. Arzuya göre buzdolabında beklettikten sonra üzerilerine antep fıstığı, kuş üzümü ve nar taneleri serpip servis yapın.

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Astarlı Sütlaç tarifi: Astarlı Sütlaç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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