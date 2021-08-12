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Giriş Tarihi: 13.8.2021 01:01 Son Güncelleme: 13.8.2021 01:01

MasterChef Hasan kimdir? TV8 ile MasterChef Hasan Biltekin kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Hasan kimdir? TV8 ile MasterChef Hasan Biltekin kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 ana kadrosuna 10. yarışmacı olarak katılan Hasan Biltekin ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Merak konusu olan MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef 2021 9. ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazanan Hasan Biltekin ile ilgili detaylar merak edilerek MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başlandı.

MASTERCHEF HASAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyundadır ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapmaktadır.

Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır.

MasterChef'e 2 kez katılmış bir yarışmacıdır. Geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Hasan kimdir? TV8 ile MasterChef Hasan Biltekin kaç yaşında, aslen nereli?
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