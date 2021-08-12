MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile MasterChef’te 10. önlüğü kim aldı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadronun 10. ismi belli oldu. Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından ne başarılı yaratıcılık yemeğine imza atan isim MasterChef 2021 ana kadrosuna 10. yarışmacı olarak dahil oldu. Bu bilgilerle MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? Soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te an kadroya giren yarışmacı ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;