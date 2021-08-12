MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile MasterChef’te 10. önlüğü kim aldı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadronun 10. ismi belli oldu. Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından ne başarılı yaratıcılık yemeğine imza atan isim MasterChef 2021 ana kadrosuna 10. yarışmacı olarak dahil oldu. Bu bilgilerle MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? Soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
MasterChef'te an kadroya giren yarışmacı ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye'nin 12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlanan son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde kritik final turu mücadelesi yaşandı. Astarlı Sütlaç yemeğini hazırlayan yarışmacılardan 3 tanesi yaratıcılık yemeği turuna çıkmaya hak kazanarak ana kadroya bir adım daha yaklaştı.
MasterChef 2021 son bölümde ana kadro adayı yarışmacılar kritik final turu mücadelesinde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Astarlı Sütlaç (Zerde) yemeğini en başarılı yapan isim olmak için tezgah başında mücadele verdi. Jüri şefler tarafından verilen sürenin sona ermesi ve şeflerin tüm yemekleri tek tek tatmasının ve değerlendirmesinin ardından yaratıcılık yemeği turuna çıkmaya hak kazanan 3 yarışmacı belirlenmiş oldu.
İlk turda Nasi Goreng yemeğini en başarılı yapan 3 yarışmacı, kritik ikinci oyununda seçilen ana ürünle, Mehmet, Danilo ve Somer şefleri şaşırtan bir yaratıcılık yemeği ortaya çıkarabilen yarışmacı Hasan oldu ve MasterChef ana kadrosunun önlüğü alan 10. yarışmacısı olmaya hak kazandı.
MasterChef 2021 ana kadrosuna girmeye hak kazanan yarışmacılar şöyle;