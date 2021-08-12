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Giriş Tarihi: 13.8.2021 00:46 Son Güncelleme: 13.8.2021 00:46

MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile MasterChef’te 10. önlüğü kim aldı?

MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile MasterChef’te 10. önlüğü kim aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümü kritik final turunun son mücadelesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde Zerde (Astarlı Sütlaç) ürününü en başarılı yapan yarışmacılar ikinci oyunda yaratıcılık yemeği yaparak jüri şeflerden yüksek puan almak ve MasterChef 2021 ana kadrosu 10. yarışmacısı olmak için mücadele verdi. En yaratıcı yemeği hazırlayan isim şeflerin tadımı sonrasında ise ana kadronun 10. ismi de belli oldu. Bu gelişmenin ardından yarışmayı takip edenler MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadronun 10. ismi belli oldu. Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından ne başarılı yaratıcılık yemeğine imza atan isim MasterChef 2021 ana kadrosuna 10. yarışmacı olarak dahil oldu. Bu bilgilerle MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? Soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te an kadroya giren yarışmacı ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;



Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye'nin 12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlanan son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde kritik final turu mücadelesi yaşandı. Astarlı Sütlaç yemeğini hazırlayan yarışmacılardan 3 tanesi yaratıcılık yemeği turuna çıkmaya hak kazanarak ana kadroya bir adım daha yaklaştı.



MasterChef 2021 son bölümde ana kadro adayı yarışmacılar kritik final turu mücadelesinde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Astarlı Sütlaç (Zerde) yemeğini en başarılı yapan isim olmak için tezgah başında mücadele verdi. Jüri şefler tarafından verilen sürenin sona ermesi ve şeflerin tüm yemekleri tek tek tatmasının ve değerlendirmesinin ardından yaratıcılık yemeği turuna çıkmaya hak kazanan 3 yarışmacı belirlenmiş oldu.




MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ - 10. ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

İlk turda Nasi Goreng yemeğini en başarılı yapan 3 yarışmacı, kritik ikinci oyununda seçilen ana ürünle, Mehmet, Danilo ve Somer şefleri şaşırtan bir yaratıcılık yemeği ortaya çıkarabilen yarışmacı Hasan oldu ve MasterChef ana kadrosunun önlüğü alan 10. yarışmacısı olmaya hak kazandı.


MASTERCHEF ANA KADROSUNDA KİMLER VAR?

MasterChef 2021 ana kadrosuna girmeye hak kazanan yarışmacılar şöyle;

  1. Fatma
  2. Milhan
  3. Dilara
  4. İbrahim
  5. Tunahan
  6. Şükrü
  7. Hamza
  8. Burcu
  9. Görkem
  10. Hasan
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MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile MasterChef’te 10. önlüğü kim aldı?
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