Şabanoğlu Şaban filmi nerede çekildi? Şabanoğlu Şaban filminin konusu ne ve oyuncuları kimler?

Yeşilçam'ın unutulmaz yapıtları arasında yer alan, Şaban Oğlu Şaban filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Aynı yerde askerlik yapan Şaban ve Ramazan'ın askerlik esnasında ve sonrasında başlarına gelen rastlantısal olaylara karşı verdikleri tepkilerin eğlenceli ve sürükleyici bir dille ele alındığı film, yıllardan beri izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği gibi birçok şeyin merak edildiği film 1977 yılında çekildi. Peki, Şaban Oğlu Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şaban Oğlu Şaban filmi nerede çekildi?

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şaban Oğlu Şaban filmi Yeşilköy'de bir köşkte çekildi.

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ KONUSU

Şaban Oğlu Şaban, aynı yerde askerlik yapan iki arkadaş Şaban ve Ramazan'ın askerlik esnasında ve sonrasında başlarına gelen rastlantısal olaylara karşı verdikleri tatlı mücadeleye odaklanır. Şaban'ın sakarlıkları yüzünden komutan Hüsamettin defalarca yaralanmış, iyice çileden çıkmıştır. Askerlik bittiğinde, bir gazinoda çalgıcı olarak işe giren ikili, tesadüf eseri bir suçlunun yakalanmasını sağladıklarında Nazır Paşa tarafından gizli polis olarak atanırlar. Nazır Paşa ve ailesini ziyaret ettikleri bir gece, Paşa'nın damadının eski komutanları Hüsamettin çıkmasıyla zor anlar yaşarlar. Fakat sadece bu da değildir! Aynı gece evden çalınan elmas, ortalığı iyiden iyiye karıştırır. Tatlı sakar ikili elması bulabilecek midir?

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Yeşilçam sinemasının en eğlenceli yapıtlarından biri olan film özellikle içerisindeki kült karakterlerle, kült komedi filmlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır. Ertem Eğilmez'in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Adile Naşit ve Ayşen Gruda gibi bilhassa komedi türünde efsaneleşmiş değerli oyuncular var.