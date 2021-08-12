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Giriş Tarihi: 13.8.2021 00:00

Şehriye Çorbası tarifi: Şehriye Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Şehriye Çorbası tarifi: Şehriye Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler yarışmacılardan Şehriye Çorbası yapmalarını istedi. Televizyonda yapılışını izleyenler ise evde yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyerek Şehriye Çorbası tarifine ilişkin “Şehriye Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen Şehriye Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Şehriye Çorbası tarifi, MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmacılardan istenmesi sonrasında merak edilerek Şehriye Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

ŞEHRİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • 1 çorba kaşığı tereyağ
  • 2 adet sivribiber
  • 2 adet domates
  • 5 su bardağı su
  • 1 çay bardağı arpa şehriye
  • Maydanoz, tuz

ŞEHRİYE ÇORBASI YAPILIŞI

  1. Tereyağını tencereye aktarıp eritin. Üzerine doğranmış sivribiber ve domatesleri katıp 5 dakika pişirin. Ardından suyu ekleyip, kaynatın.
  2. Tuzunu ayarlayın. Su kaynadığında arpa şehriyeyi ilave edin.
  3. Arpa şehriye pişince ince kıyılmış maydanozu atıp, altını kapatın.
  4. 1-2 dakika tencerenin kapağı kapalı olarak çorbayı dinlendirdikten sonra servis yapın.
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Şehriye Çorbası tarifi: Şehriye Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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