Şehriye Çorbası tarifi: Şehriye Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Şehriye Çorbası tarifi, MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmacılardan istenmesi sonrasında merak edilerek Şehriye Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtlarını aramaya başladı.
ŞEHRİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 1 çorba kaşığı tereyağ
- 2 adet sivribiber
- 2 adet domates
- 5 su bardağı su
- 1 çay bardağı arpa şehriye
- Maydanoz, tuz
ŞEHRİYE ÇORBASI YAPILIŞI
- Tereyağını tencereye aktarıp eritin. Üzerine doğranmış sivribiber ve domatesleri katıp 5 dakika pişirin. Ardından suyu ekleyip, kaynatın.
- Tuzunu ayarlayın. Su kaynadığında arpa şehriyeyi ilave edin.
- Arpa şehriye pişince ince kıyılmış maydanozu atıp, altını kapatın.
- 1-2 dakika tencerenin kapağı kapalı olarak çorbayı dinlendirdikten sonra servis yapın.