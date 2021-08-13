Aslı Sümen kimdir? İşte Aslı Sümen’in kariyeri, özel hayatı ve memleketi

Aslı Sümen kimdir sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Miss Turkey 2017'de birinci seçilen Aslı Sümen Mersin'de doğdu. Aslı Sümen, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdaresi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Aslı Sümen şu sıralar televizyon ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizinde Tuğçe karakterine can veriyor. Peki, Miss Turkey 2017 birincisi Aslı Sümen kimdir? İşte Aslı Sümen'in kariyeri ve özel hayatı...

ASLI SÜMEN KİMDİR?

Aslı Sümen, 1994 yılında Mersin'de doğdu.

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı.

O dönem mankenlik ve fotomodellik yapmaya başlayan Sümen, Miss Turkey 2017'ye katıldı.

Miss Turkey 2017 Itır Esen, Miss Turkey 2017 Universe ise Aslı Sümen seçildi.

Ancak organizasyon yetkilileri Twitter paylaşımları nedeniyle Esen'in tacının geri alındığını açıkladı ve yeni Miss Turkey 2017 Aslı Sümen oldu.

Model, 18 Kasım 2017 tarihinde Çin'de yapılan "Miss World" yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

2018 yılında Bedük'ün We Dance adlı şarkısına çekilen klipte yer alan Sümen'in performansı sosyal medyada çok konuşuldu ve beğenildi.

Aslı Sümen şimdilerde Baht Oyunu adlı dizide Tuğçe Dikman karakterine hayat veriyor.