Dedemin Fişi konusu ne? Dedemin fişi filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Dedemin Fişi konusu ve oyuncuları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan komedi türündeki yapımın detayları izleyenler tarafından merak ediliyor. Henüz izlememiş olanlar veya tekrar izlemek isteyenler bu akşam televizyon ekranlarında seyircileriyle buluşacak. Peki, Dedemin Fişi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dedemin fişi ne zaman çekildi? İşte detaylar…

DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI KİMLER?

Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci

Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci

Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci

Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci

Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci

Özge Borak - Nurgül Çirci

Ayşen Gruda

Aziz Aslan - Şinasi

Onur Atilla - Vecdi Şimşir

Doğa Rutkay - Pervin Kaya

Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir

Erdem Yener - Bora Çirci

Burak Topaloğlu - Ivan

İrem Sak - Kader Çirci

Kıvanç Baran Arslan - Rıza

Özlem Tokaslan - Üzerlik

Zeynep Kankonde - Semra

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Televizyon ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür ekibini biraraya getiren Dedemin Fişi filminin hikayesi Yılmaz Erdoğan'a, yönetmenliği ise Meltem Bozoflu'ya ait. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Dedemin Fişi'nin başrollerinde Ali Sunal, Alper Kul, Özge Borak, Erdem Yener, Doğa Rutkay, Onur Buldu, İrem Sak, Onur Atilla, Uğur Bilgin ve Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor. Film Malatyalı Çirci Ailesi'nin miras serüvenini konu alıyor.