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Giriş Tarihi: 13.8.2021 15:52

Karayip Korsanları Ölü Adamın Sandığı filmi konusu ne? Karayip Korsanları 2 oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Karayip Korsanları Ölü Adamın Sandığı filmi konusu ne? Karayip Korsanları 2 oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Karayip Korsanları Ölü Adamın Sandığı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2006 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Gore Verbinski oturuyor. Macera, fantastik ve aksiyon türlerinde film sevenler için oldukça sürükleyici ve kaçınılmaz olan bu filmde Johnny Depp, Orlando Bloom gibi önemli oyuncular da yer alıyor. Peki, Karayip Korsanları Ölü Adamın Sandığı filmi konusu ne? Karayip Korsanları 2 oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Kanal D ekranlarında bu akşam Karayip Korsanları Ölü Adamın Sandığı filmi yer alacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile serinin ikinci filmi için heyecan dorukta. Jack Sparrow'un içinden çıkamayacağı durum pek görülmediği üzere illa ki bir yol bulacaktır. Ölü Adamın Sandığı'na sahip olan kişinin Davy Jones'u da kontrol edebileceğini fark edince durum karmaşıklaşacaktır. Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı filmi konusu nedir? Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı filmi oyuncuları kimler?

KARAYİP KORSANLARI 2: ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI FİLMİ KONUSU

Bir kez daha kılıç savaşçısı korsanların dünyasına misafir oluyoruz. Kaptan Jack Sparrrow'un, Uçan Hollandalı'nın kaptanı Davy Jones'a kan borcu olduğu konusunda kendisine bir hatırlatma yapılır. Davy Jones, cehennemden çıkma mürettebatı ile bir hayalet geminin kaptanıdır. Jack, borcunu temizlemezse, Davy'nin kölesi olarak kalmaya mahkum olacaktır. Jack Sparrow'un içinden çıkamayacağı durum pek görülmediği üzere illa ki bir yol bulacaktır. Ölü Adamın Sandığı'na sahip olan kişinin Davy Jones'u da kontrol edebileceğini fark edince durum karmaşıklaşacaktır.

KARAYİP KORSANLARI 2: ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2006

Yönetmen : Gore Verbinski

Türü : Aksiyon / Macera / Fantastik

Oyuncular : Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack Davenport

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Karayip Korsanları Ölü Adamın Sandığı filmi konusu ne? Karayip Korsanları 2 oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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