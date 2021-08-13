MasterChef Araz kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Araz Aknam kaç yaşında, nereli?

MasterChef Araz ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Araz kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorularla araştırılıyor.

MASTERCHEF ARAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna çıkan Araz Aknam, 30 yaşında ve İran Azerisi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Araz Aknam, İran'da 10 sene yaşamış. İnşaat mühendisi olan yarışmacının herhangi bir mutfak deneyimi olmamış.

Mutfak onun için bir hobi olduğunu fakat hobilerini çok ciddiye aldığını söyledi. Küçük yaşlardan beri mutfağın içinde olan ve ilgisi olan Araz Aknam, Los Angeles'ta sekiz sene yaşamış. Amerikan futbolu oynuyor.

KAYNAK: acunn.com