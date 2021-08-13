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Giriş Tarihi: 14.8.2021 00:37 Son Güncelleme: 14.8.2021 00:37

MasterChef Azize kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Azize Polat kaç yaşında, nereli?

MasterChef Azize kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Azize Polat kaç yaşında, nereli?

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında yedek yarışmacı kadrosuna kalmaya hak kazanan Azize Polat ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Azize ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorularla araştırılıyor.

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda şeflerin karşısına çıkan Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı. 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan yarışmacı, iki kez başvurduğu MasterChef Türkiye'de üçüncü başvurmasında kabul edilmiş. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini söyledi.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almamış olan Azize Polat, evlendiği zaman hiçbir şey bilmediğini, kendisine kimsenin bir şey göstermediğini, bu yüzden mutfağa dair ilgisi başladığını belirtti.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Azize kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Azize Polat kaç yaşında, nereli?
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