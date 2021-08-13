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Haberler Medya Haberleri MasterChef Samet kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Samet Enes Hakyemez kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 14.8.2021 00:49 Son Güncelleme: 14.8.2021 00:49

MasterChef Samet kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Samet Enes Hakyemez kaç yaşında, nereli?

MasterChef Samet kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Samet Enes Hakyemez kaç yaşında, nereli?

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında yedek yarışmacı kadrosuna kalmaya hak kazanan Samet Enes Hakyemez ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Samet kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan MasterChef Samet kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Samet ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Samet kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorularla araştırılıyor.

MASTERCHEF SAMET KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna çıkan Samet Enes Hakyemez, aslen Konyalı ve yarışmaya Manavgat'tan katılıyor. Lisede aşçılık okuyan Samet Enes, otel ve restoranlarda çalışmış.

Ağustos ayında 21 yaşına girecek olan Samet Enes Hakyemez, 6-7 senedir aşçılık yapıyor. Ve şu sıralar mezun olduğu okulda usta öğreticilik yapıyor. Samet Enes, en sevdiği mutfağı Türk ve İtalyan mutfağı olduğunu söyledi.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Samet kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Samet Enes Hakyemez kaç yaşında, nereli?
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