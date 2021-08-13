Mert Fırat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mert Fırat eşi kim, çocuğu var mı?

Pek çok dizi ve filmde başrol oyunculuğunu üstlenen, eş zamanlı olarak senaryo yazarlığı da yapan Mert Fırat kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 40 yaşındaki oyuncu, eşi kim, çocuğu var mı gibi sorularla incelenirken hayatı hakkında bilinmeyenler merak ediliyor. İşte Mert Fırat'ın rol aldığı yapımlar, hayatı ve kariyeri.

MERT FIRAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

10 Ocak 1981 yılında Ankara'da doğan Şehabettin Mert Fırat, 40 yaşında, 1.81 boyunda, oğlak burcu, evli ve bir çocuk babasıdır. Çerkes ve Arap kökenli olan Mert Fırat'ın babası ise 1980'li yılların tanınmış arabesk sanatçılarından Nihat Fırat'tır. Annesi ile babası erken yaştayken ayrılan Mert Fırat, ortaokul yıllarında okulunun tiyatro kolunda yer aldı. Liseyi bitirdiğinde üniversite sınavından sonra yazın Alanya'da garsonluk yaparak para kazandı. O para da İsveç'e kız arkadaşının yanına gitmesine yetti.

MERT FIRAT NE MEZUNU?

İsveç'te de garson ve aşçı olarak çalıştı. Aynı zamanda da üniversitede; İsveç'te radyo televizyon eğitimi gördü. Daha sonra orayı yarıda bırakıp Ankara'ya dönerek 2006 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun olan ünlü oyuncu, 2006 yılında İstanbul'da Oyun Atölyesi'nde William Shakespeare'in 'Hırçın Kız' adlı oyunu için sınava girerek seçildi ve İstanbul'a taşındı. Ardından da 'Yersiz Yurtsuz', 'Binbir Gece', 'Kapalıçarşı' gibi diziler gelince İstanbul'a yerleşti. 2005 yılından itibaren birçok TV projesinde görev alan Mert Fırat, senaryosunu İlksen Başarır'la birlikte yazdığı ve başrolünü oynadığı "Başka Dilde Aşk" adlı sinema filmi ile büyük bir çıkış yaptı.

MERT FIRAT DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Günümüze kadar 23 dizi ve film projesinde görev yapan sevilen oyuncu, 2000 yılında Bizim Evin Halleri, 2006'da Binbir Gece, 2009'da Başka Dilde Aşk, 2010 yılında Atlıkarınca, 2011'de Unutma Beni İstanbul, 2013'de Kelebeğin Rüyası ve İntikam, 2015'de Serçe Sarayı, 2017'de Ufak Tefek Cinayetler, 2018' Arif V 216 ve Her Şey Seninle Güzel, 2020 yılında Kefaret gibi pek çok dizi filmde rol almasının yanı sıra, Suç ve Ceza, Atları da Vururlar, Testosteron, Bütün Çılgınlar Sever Beni, En Kısa Gecenin Rüyası, Gece Sempozyumu ve Westend gibi tiyatro oyunlarında da yer aldı.

Tiyatroya ve sanata olan tutkusunun yanında spora da ilgi duyan Mert Fırat spor geçmişini şu sözlerle anlattı," Yer yer bireysel başarının da öne çıktığı takım sporları yaptım hep. Kürek çektim, ondan önce top da oynadım. Ne zamanki kampta sorun çıktı, futbolu bıraktım. Milli Takım'a da gittim. Bizim kürek yarışları 2 bin metredir. Antrenman yaptığımız göl sahası da 2 bin metre, yarış kadar. Aynı anda, aynı teknede birbirimizin gücüne, nefesine ayarlanarak, en zayıfının gücüne ayarlanarak, en güçlünün sabrına ayarlanarak yapılan bir sporun içinde yer aldım. Oradaki abiler ablalar sayesinde Halkevi süreci başladı; orada da tiyatro yaşantısı başladı.

MERT FIRAT EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

İhtiyaç Haritası gibi pek çok sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan ve öncülük yapan Mert Fırat, 9 Eylül 2018 yılında İş adamı Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat ile Çeşme Alaçatı'da hayatını birleştirdi. Çiftin, 2020 yılında dünyaya gelen Seyhan Mia ismini verdikleri bir de kızları var.