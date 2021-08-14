Giriş Tarihi: 14.8.2021 21:59Son Güncelleme: 14.8.2021 22:02
Hangisi, 1975 yapımı "Hababam Sınıfı" filmindeki liseler arası bilgi yarışmasında sorulan sorulardan biri değildir?
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ATV ekranlarına Cumartesi akşamları gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında “Hangisi, 1975 yapımı "Hababam Sınıfı" filmindeki liseler arası bilgi yarışmasında sorulan sorulardan biri değildir? “ sorusunun yanıtı merak edilir hale geldi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile gerçekleştirilen program en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programları arasında yerini alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında “Hangisi, 1975 yapımı "Hababam Sınıfı" filmindeki liseler arası bilgi yarışmasında sorulan sorulardan biri değildir? “ sorusunun yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
Hangisi, 1975 yapımı "Hababam Sınıfı" filmindeki liseler arası bilgi yarışmasında sorulan sorulardan biri değildir?
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Hangisi, 1975 yapımı "Hababam Sınıfı" filmindeki liseler arası bilgi yarışmasında sorulan sorulardan biri değildir?