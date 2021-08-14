Zoom nası kullanılır? Zoom ile online görüşme/toplantı nasıl yapılır?

Uzun bir süredir kullanılan Zoom sistemi, özellikle coronavirüs pandemisi sonrasnında daha da tanınır hale geldi. Zoom, online görüşme, toplantı yapmak için oldukça kolay bir arayüz sağladığı gibi aynı zamanda birçok kişinin de aynı anda toplantıya dahil olabilmesine yardımcı olabilmek ve kullanıcılarına daha iyi bir sistem sağlayabilmek adına uygulamasını sürekli güncelliyor. Zoom uygulaması, akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

ZOOM'DA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Zoom uygulamasına tablet, telefon ve bilgisayarlardan giriş yapılabilmektedir. Zoom'a giriş yapmak için mobil uygulamayı kullanabilir ya da tarayıcı yardımı ile Zoom'un resmi sayfasına ilerleyerek sayfanın sizi uygulamaya yönlendirmesine izin verebilirsiniz.

Zoom'un arayüzüne geldikten sonra öncelikle uygulamaya giriş yapmanız gerekir. Bunun için karşınıza çıkan kutucuğa aktif olarak kullandığınız e-posta adresinizi girmeli ve üye ol butonuna tıkladıktan sonra mailinize gelen aktivasyon linkine tıklayarak karşınıza çıkan sayfaya istenilen bilgileri yazmalısınız. Böylece Zoom üyeliğiniz tamamlanacaktır.

Zoom'a giriş yapmak için Facebook hesabınızı ya da Google hesabınızı da kullanabilirsiniz. Bu işlem sayesinde üye olma adımlarını atlayarak uygulamayı daha hızlı ve kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

ZOOM UYGULAMASI TELEFONA NASIL İNDİRİLİR?

Zoom uygulamasını indirmek için Google Play Store ya da App Store'u kullanabilirsiniz. Mobil cihazınızın sahip olduğu uygulama marketine girip arama kısmına "Zoom Cloud Meetings" yazarak karşınıza çıkan Zoom resmi uygulamasını indirmelisiniz. Daha sonra Zoom'a üye olma adımlarını izleyerek hesabınızı oluşturabilir ve Zoom üzerinden görüşmelerinizi, toplantılarınızı yapabilirsiniz.

ZOOM'DA NASIL MEETİNG AÇILIR?

Zoom'u açtıktan sonra karşınıza çıkan arayüzde birden fazla kutucuk bulunmaktadır. Bu kutucukların altında "New Meeting", "Join", "Schedule", "Share Screen" gibi yazılar yazmaktadır. Zoom üzerinden toplantı oluşturmak için turuncu renk olan ve altında "New Meeting" yazan kutucuğa basmanız gerekmektedir.

Kutucuğa bastıktan sonra karşınıza siyah renkli bir toplantı ekranı gelecektir. Bu toplantı ekranının alt tarafında "Invite" yazan bir buton bulunmaktadır. Bu butona bastığınız zaman karşınıza aramaya başka insanları ekleyebilmenize yardımcı olan bir ekran açılacaktır. Bu sayfadan istediğiniz kişiler eğer rehberinizde varsa üzerine tıklayarak konuşmaya davet edebilirsiniz. Aynı zamanda e-posta yöntemi ile istediğiniz kişilerin mail adreslerine davet linki gönderebilirsiniz.

İstediğiniz kişiler konuşmaya katıldığında muhtemelen bekleme odasına alınacaktır. Bu kişileri bekleme odasından konuşma salonuna aldıktan sonra toplantıya başlamaya hazırdır.

ZOOM KULLANIM

Zoom kullanımı oldukça kolay bir görüntülü konuşma uygulamasıdır. Zoom.us isimli siteye girerek ya da mobil cihazlarınızın uygulama marketlerini kullanarak indirebilirsiniz. Uygulama isteyenlerin ücretsiz olarak kullanabilmesi için özelleştirilmiştir. Zoom uygulaması, 100 kişiye kadar olan ve 40 dakikalık toplantılarda tamamen ücretsizdir, daha fazla kişi ekleyebilmek ve daha uzun süreli kesintisiz toplantılar yapmak isteyen kullanıcılar için ise Zoom ücretli bazı seçenekler sunmaktadır. Eğer büyük çaplı toplantılar düzenliyorsanız ya da konuşma süreleriniz 40 dakikadan daha uzunsa ücretli seçeneklerden kendinize uygun olanı seçip aylık belirli bir ücret isteyerek Zoom'un pro, business ya da enterprise planlarından birini kullanmayı tercih edebilirsiniz.