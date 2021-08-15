Star TV yayın akışı programına göre Hükümet Kadın filmi bu akşam bir kez daha izleyiciyle buluşuyor. Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat'ın başrollerini paylaştığı Hükümet Kadın filminde 8 çocuk annesinin başkanlık mücadelesi anlatılıyor. Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? Hükümet Kadın konusu ve oyuncuları kimler? Sorularını bu başlık altından öğrenebilirsiniz.
HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI
Demet Akbağ – Xate
Sermiyan Midyat – Faruk
Mahir İpek – Ikram
Gülhan Tekin – Fehime
Burcu Gönder – Güle
Ercan Kesal – Aziz Veysel
Nazmi Kırık – Ferhat
Cezmi Baskın – Eşekçi Feyzullah
Ayberk Atilla – Şeyhmuz
Sarp Aydınoğlu – Ögretmen
Bülent Çolak – Baran
Haki Biçici – Behçet
Renan Bilek – Müfettis Tugrul
Kemal Uçar – Komutan Celal
HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU
Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur! Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir.
Kısa zamanda 'Hökümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur. Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.
Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği komedi filmi Güneydoğu'da yaşayan ve görev yapan ilk kadın belediye başkanının, sekiz çocuklu Xate'nin hikâyesini beyazperdeye aktarıyor. Çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen filmin başrollerinde Demet Akbağ, Ercan Kesal ve Bülent Çolak bulunuyor.
HÜKÜMET KADIN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen filmin başrollerinde Demet Akbağ, Ercan Kesal ve Bülent Çolak bulunuyor.