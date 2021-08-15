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Giriş Tarihi: 15.8.2021 15:03

Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? Hükümet Kadın konusu ve oyuncuları

Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? Hükümet Kadın konusu ve oyuncuları

Hükümet Kadın filmi bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. Star TV’de yayınlanacak olan filmin başrollerini Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat paylaşıyor. 8 çocuk annesinin başkanlık mücadelesini konu edinen Hükümet Kadın filmi ile ilgili bu akşam birçok araştırma yapılacak. Hükümet Kadın filmi nerede çekiliyor sorusu başta olmak üzere Hükümet Kadın filmi konusu ve oyuncuları kimler soruları cevabını arayacak. Peki, Hükümet Kadın filmi nerede çekildi, konusu ve oyuncuları kimler?

Star TV yayın akışı programına göre Hükümet Kadın filmi bu akşam bir kez daha izleyiciyle buluşuyor. Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat'ın başrollerini paylaştığı Hükümet Kadın filminde 8 çocuk annesinin başkanlık mücadelesi anlatılıyor. Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? Hükümet Kadın konusu ve oyuncuları kimler? Sorularını bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI

Demet Akbağ – Xate

Sermiyan Midyat – Faruk

Mahir İpek – Ikram

Gülhan Tekin – Fehime

Burcu Gönder – Güle

Ercan Kesal – Aziz Veysel

Nazmi Kırık – Ferhat

Cezmi Baskın – Eşekçi Feyzullah

Ayberk Atilla – Şeyhmuz

Sarp Aydınoğlu – Ögretmen

Bülent Çolak – Baran

Haki Biçici – Behçet

Renan Bilek – Müfettis Tugrul

Kemal Uçar – Komutan Celal

HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU

Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur! Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir.

Kısa zamanda 'Hökümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur. Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği komedi filmi Güneydoğu'da yaşayan ve görev yapan ilk kadın belediye başkanının, sekiz çocuklu Xate'nin hikâyesini beyazperdeye aktarıyor. Çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen filmin başrollerinde Demet Akbağ, Ercan Kesal ve Bülent Çolak bulunuyor.

HÜKÜMET KADIN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen filmin başrollerinde Demet Akbağ, Ercan Kesal ve Bülent Çolak bulunuyor.

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Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? Hükümet Kadın konusu ve oyuncuları
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