İkimizin Sırrı 2. bölüm full izle! Neva, kızını kurtarmak için her şeyi göze alıyor





İKİMİZİN SIRRI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Neva, kızının kaçırılması üzerine Korhan'ın kendine yaptığı kuryelik teklifini kabul etmek zorunda kalır. Kızını kurtarmak için her şeyi göze alan Neva yola çıkar. Alp Karahun ise annesinin ilerleyen hastalığına biz çözüm yolu bulmak zorundadır. Olaylar Neva ile Alp'i karşı karşıya getirir.