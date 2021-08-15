İkimizin Sırrı 2. bölüm full izle! Neva, kızını kurtarmak için her şeyi göze alıyor

İkimizin Sırrı dizisi 2. bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "İkimizin Sırrı 2. bölüm full izle" şeklinde araştırmayı sürdürüyor.
ATV ile İkimizin Sırrı 2. bölüm full izleme linki ve diğer tüm detaylar şöyle;
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Neva, kızının kaçırılması üzerine Korhan'ın kendine yaptığı kuryelik teklifini kabul etmek zorunda kalır. Kızını kurtarmak için her şeyi göze alan Neva yola çıkar. Alp Karahun ise annesinin ilerleyen hastalığına biz çözüm yolu bulmak zorundadır. Olaylar Neva ile Alp'i karşı karşıya getirir.