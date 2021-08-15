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Giriş Tarihi: 15.8.2021 15:52

İkimizin Sırrı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İkimizin Sırrı nerede çekiliyor?

İkimizin Sırrı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İkimizin Sırrı nerede çekiliyor?

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan İkimizin Sırrı dizisi konusu, oyuncuları, çekildiği yer gibi detaylarla araştırma konusu haline geliyor. Bir anne ve kızının yaşama tutunma mücadelesini konu edinen dizinin başrollerinde birbirinden ünlü isimler yer alırken Atv ekranlarının yeni dizisi ilk bölümüyle daha dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştı. Bu noktada “İkimizin Sırrı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte İkimizin Sırrı dizisi konusu oyuncuları ve tüm detaylar…

Henüz ikinci bölümüyle ekranlara gelecek olan İkimizin Sırrı dizisi konusuyla ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan şimdiden izleyenlerinden beğeni toplayan dizinin takipçileri "İkimizin Sırrı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Öte yandan başrol oyuncusu Aras Aydın'ın seslendirdiği şarkı herkesi duygulandırmıştı. Peki, İkimizin Sırrı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte detaylar…

İKİMİZİN SIRRI KONUSU VE İLK BÖLÜM ÖZETİ

Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir. Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir. Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI

Yapım : Üs Yapım

Yapımcı : Süreyya Yaşar Önal

Yönetmen : Cem Akyoldaş

Senaryo : Özen Yula

Oyuncular : Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular

İkimizin Sırrı dizisi çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.

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İkimizin Sırrı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İkimizin Sırrı nerede çekiliyor?
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