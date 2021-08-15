İkimizin Sırrı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İkimizin Sırrı nerede çekiliyor?

Henüz ikinci bölümüyle ekranlara gelecek olan İkimizin Sırrı dizisi konusuyla ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan şimdiden izleyenlerinden beğeni toplayan dizinin takipçileri "İkimizin Sırrı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Öte yandan başrol oyuncusu Aras Aydın'ın seslendirdiği şarkı herkesi duygulandırmıştı. Peki, İkimizin Sırrı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte detaylar…
İKİMİZİN SIRRI KONUSU VE İLK BÖLÜM ÖZETİ
Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir. Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir. Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.
İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI
Yapım : Üs Yapım
Yapımcı : Süreyya Yaşar Önal
Yönetmen : Cem Akyoldaş
Senaryo : Özen Yula