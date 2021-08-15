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Giriş Tarihi: 15.8.2021 22:26 Son Güncelleme: 15.8.2021 22:26

Kitel tarifi: Kitel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kitel tarifi: Kitel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde final turu yarışmacıları en başarılı Kitel yemeğini yapmak için mücadele verdi. Ekranlarda yemeğin yapılışını izleyenler Kitel tarifi ile ilgili olarak Kitel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak edilen “Kitel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Kitel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacıların kitel hazırlamasının ardından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

KİTEL NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

Dışı için:

  • 1 kg ince bulgur
  • 2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İç malzemesi:

  • 2 adet soğan
  • 500 gram orta yağlı kıyma
  • Yarım demet maydanoz
  • 125 gram oda sıcaklığında margarin
  • Yarım çay bardağı pirinç
  • 1 tatlı kaşığı reyhan
  • Tuz, karabiber, pul biber

Haşlamak için:

  • Yeteri kadar su, tuz

KİTEL YAPILIŞI

  1. Öncelikle bulgur, su ve tuzu derin bir kaba alın. Bulgur tüm sertliğini kaybedip, yumuşayana kadar iyice yoğurun. Diğer taraftan iç malzeme için kıyma,ince kıyılmış soğan ve maydanoz, margarin, haşlanmış pirinç, reyhan, tuz, karabiber ile pul biberi derin bir kaba alıp, karıştırın.
  2. Hazırladığınız bulgurlu harçtan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve baş parmağınızla açıp, incelterek yuvarlak şekil verin. İçine kıymalı iç harçtan 1 çorba kaşığı koyun ve kapatın. İç malzeme bitene kadar işleme devam edin.
  3. Köfteleri kaynamış tuzlu suda 10 dakika haşlayın ve sıcak olarak servis yapın.

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