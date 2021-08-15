Kitel tarifi: Kitel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kitel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacıların kitel hazırlamasının ardından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.
KİTEL NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
Dışı için:
- 1 kg ince bulgur
- 2 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
İç malzemesi:
- 2 adet soğan
- 500 gram orta yağlı kıyma
- Yarım demet maydanoz
- 125 gram oda sıcaklığında margarin
- Yarım çay bardağı pirinç
- 1 tatlı kaşığı reyhan
- Tuz, karabiber, pul biber
Haşlamak için:
KİTEL YAPILIŞI
- Öncelikle bulgur, su ve tuzu derin bir kaba alın. Bulgur tüm sertliğini kaybedip, yumuşayana kadar iyice yoğurun. Diğer taraftan iç malzeme için kıyma,ince kıyılmış soğan ve maydanoz, margarin, haşlanmış pirinç, reyhan, tuz, karabiber ile pul biberi derin bir kaba alıp, karıştırın.
- Hazırladığınız bulgurlu harçtan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve baş parmağınızla açıp, incelterek yuvarlak şekil verin. İçine kıymalı iç harçtan 1 çorba kaşığı koyun ve kapatın. İç malzeme bitene kadar işleme devam edin.
- Köfteleri kaynamış tuzlu suda 10 dakika haşlayın ve sıcak olarak servis yapın.