Mandıra Filozofu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mandıra filozofu’nun çekildiği yer neresi?

Türk komedi filmleri arasında dikkat çeken yapımlardan olan Mandıra Filozofu konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan yapımla ilgili olarak "Mandıra Filozofu filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?" araştırmaları da hız kazandı. Issız bir kulübede yaşayan Mandıra Filozofu olarak görülen Mustafa Ali, köydekiler ve köye gelen zengin iş adamı ile yaşadığı komedi dolu hikâye bu akşam televizyon ekranlarında olacak. İşte Mandıra Filozofu filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yer gibi tüm merak edilenler…

MANDIRA FİLOZOFU KONUSU NE?

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir işadamıdır ve yeni projesi için Çökertme köyüne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

MANDIRA FİLOZOFU NEREDE ÇEKİLDİ?

Mandıra Filozofu çekimleri, Bodrum Çökertme Köyünde gerçekleştirilmiştir.

MANDIRA FİLOZOFU OYUNCULARI KİM?

Müfit Can Saçıntı,

Rasim Öztekin,

Ayda Aksel,

Eser Eyüboğlu ,

Begüm Öner