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Haberler Medya Haberleri MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 16.8.2021 00:27 Son Güncelleme: 16.8.2021 00:27

MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 son bölümde kritik final turunda mücadele ederek adını ana kadronun 11. yarışmacısı olarak yazdıran Tahsin Küçük ile ilgili detaylar merak edilerek yoğun şekilde MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularıyla araştırılıyor. Yarışmacıya ilişkin merak konusu olan MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde en başarılı yaratıcılık tabağına imza atarak Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından MasterChef ana kadrosunun 11. yarışmacısı olarak seçilen Tahsin Küçük ile ilgili detaylar merak konusu olarak sorularıyla araştırılarak bilgi edinilmeye çalışılıyor.

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Türkiye 2021'e katılan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu söyleyen Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşadığını belirtti.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nereli?
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