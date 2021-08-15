Tokatçı filmi kaç yılında, nerede çekildi? Tokatçı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Tokatçı filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi isimlerin yer aldığı film 1983 yapımı Türk filmidir. Filmde Osman, yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa'nın kızı Emine'ye aşıktır. Bunu açıklayınca ağa öfkeden deliye döner ancak yüklü miktar başlık parası isteyince işler karışır. Parayı biriktirmek için gurbette çalışmaya giden Osman tamamladığı başlık parasıyla köye dönerken soyulur. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu Tokatçı filmi izleyenlerinin araştırma konusu haline geliyor. Peki, Tokatçı filmi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede ve kaç yılında çekildi? İşte detaylar…

TOKATÇI FİLMİ KONUSU

Emine'ye aşık olan Osman kızı istemeye gittiğinde yüklü bir başlık parası talebi ile karşılaşır.



Köyde yaptığı hamleler ile başlık parası her gün katlanır. Soluğu İstanbul'a gitmekte bulan Osman, parasını çaldırır ve yeniden köyüne dönmeye karar verir. Köye geri döndüğünde babasının elinden öldüğünü ve topraklarının elinden alındığını duyunca yeniden İstanbul'a dönme kararı verir. Bu sırada Osman'ın karşısına asker arkadaşı Şevket çıkar. Şevket kısa yoldan para kazanmanın inceliklerini asker arkadaşı Osman'a öğretmeye karar verir

TOKATÇI FİLMİ OYUNCULARI

Tokatçı filminin başrollerinde Kemal Sunal, Nazan Saatçi, Ali Şen, Şevket Altuğ, Ünal Gürel, Şeref Çokşeker, Selahattin Fırat, Zeki Sezer, Süheyl Egriboz, Çetin Başaran, Ahmet Turgutlu, Yaşar Şener, Zeki Alpan, Hakkı Kıvanç, Sadettin Erbil ve Ayşin Atavyer alıyor.

TOKATÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tokatçı filmi Sarıyer sınırları içerisinde yer alan Reşitpaşa'da çekildi.