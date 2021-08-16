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Haberler Medya Haberleri Aşkın Tarifi 10. bölüm full izle! Fırat’ın şartı Naz’ı çileden çıkarıyor
Giriş Tarihi: 17.8.2021 01:17 Son Güncelleme: 17.8.2021 01:17

Aşkın Tarifi 10. bölüm full izle! Fırat’ın şartı Naz’ı çileden çıkarıyor

Aşkın Tarifi 10. bölüm full izle! Fırat’ın şartı Naz’ı çileden çıkarıyor

Kanal D ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan Aşkın Tarifi dizisi 10. bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Fırat'ın parayı vermesi için öne sürdüğü şart Naz'ı çileden çıkarıyor. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “Aşkın Tarifi 10. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Kanal D ile Aşkın Tarifi 10. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Aşkın Tarifi dizisi 10. son bölümle Kanal D ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyon ekranlarında yer alan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Aşkın Tarifi 10. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

AŞKIN TARİFİ 10. BÖLÜM FULL İZLE

Kanal D ile Aşkın Tarifi dizisi 10. son bölüm izleme linki ve tüm detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Aşkın Tarifi 10. bölümün tamamını izleyebilirsiniz...

https://www.kanald.com.tr/askin-tarifi/bolumler/askin-tarifi-son-bolum


AŞKIN TARİFİ 10. BÖLÜM İZLE

Fırat'ın parayı vermesi için öne sürdüğü şart Naz'ı çileden çıkarıyor!

Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi öneriyor ve ona ortaklık teklifinde bulunuyor! Fırat'ın bu öneriyi kabul etmesiyle Fırat ile Naz'ın ezeli savaşlarındaki güç dengelerini de değiştiriyor.



Taylan, Fırat'ın restoranı kurtarmak için para aldığı kişiyi açığa çıkarınca Fırat'ın hem Naz hem de Sultan ile olan ilişkisi bitme noktasına geliyor. Fırat bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Naz ile Fırat'ın birlikte olabilmesi için hala bir umut var mıdır?

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Aşkın Tarifi 10. bölüm full izle! Fırat’ın şartı Naz’ı çileden çıkarıyor
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