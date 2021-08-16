Aşkın Tarifi 10. bölüm full izle! Fırat’ın şartı Naz’ı çileden çıkarıyor





Taylan, Fırat'ın restoranı kurtarmak için para aldığı kişiyi açığa çıkarınca Fırat'ın hem Naz hem de Sultan ile olan ilişkisi bitme noktasına geliyor. Fırat bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Naz ile Fırat'ın birlikte olabilmesi için hala bir umut var mıdır?