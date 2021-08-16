Aşkın Tarifi 10.bölüm fragmanı yayınlandı! Aşkın Tarifi yeni bölümde aşk dalga dalga yükseliyor!

Aşkın Tarifi 10.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarına gelecek olup yeni bölümde; Fırat'ın parayı vermesi için öne sürdüğü şart Naz'ı çileden çıkaracak, Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi önerecektir. Bu başlık altından; Aşkın Tarifi yeni bölüm fragman ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

AŞKIN TARİFİ 10.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fırat'ın parayı vermesi için öne sürdüğü şart Naz'ı çileden çıkaracak, Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi önerecektir.

Fırat'ın bu öneriyi kabul etmesiyle Fırat ile Naz'ın ezeli savaşlarındaki güç dengelerini değiştirecektir. Taylan, Fırat'ın restoranı kurtarmak için para aldığı kişi açığa çıkarınca Fırat'ın hem Naz hem de Sultan ile olan ilişkisi bitme noktasına gelecektir.

Fırat bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Naz ile Fırat'ın birlikte olabilmesi için hala bir umut var mıdır?

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