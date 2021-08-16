Atla Gel Şaban filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban nerede çekildi?

Türk film tarihinin usta ismi Kemal Sunal'ın başrollerinde bulunduğu Atla Gel Şaban filmi bu akşam izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Defalarca izlense de seyircilerine her seferinde keyifli dakikalar yaşatan yapımda kıt kanaat geçinen Niyazi ve ailesinin başından geçen olaylar anlatılıyor. Peki, Atla Gel Şaban konusu nedir, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban filmi kaç yılında ve ne zaman çekildi? İşte detaylar…

ATLA GEL ŞABAN KONUSU NEDİR?

At yarışından servet kazanan Şaban'ın hayatı birden bire değişir.

Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz.

At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Niyazi git gide at yarışını tutturmaya yaklaşır. Kazım, artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.



ATLA GEL ŞABAN OYUNCULARI

Yaşar Güner

Nizam Ergüden

Metin Çekmez

Reha Yurdakul

Turgut Özatay Ahmet Turgutlu

Mecdet Kökeş

Renan Fosforoğlu