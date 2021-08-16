Gulaş tarifi: Gulaş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

"Gulaş tarifi" MasterChef 2021 son bölümde yapılmasının ardından merak edilerek Gulaş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

GULAŞ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

800 gram kuşbaşı dana eti

4 adet domates

4 adet büyük boy soğan

4 diş sarmısak

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı sirke

1 su bardağı et suyu

3-4 adet defne yaprağı

Tuz, karabiber, kimyon, mercanköşk

GULAŞ NASIL YAPILIR

Eti tencereye alın. Suyunu salıp, yeniden çekene dek pişirin. Küp doğranmış domates, piyazlık doğranmış soğan, ikiye bölünmüş sarmısak ve tereyağını ilave edip, soğanların rengi dönene kadar kavurun. Sirkeyi ekleyip, 30 dakika daha pişirin. Et suyu, defne yaprağı, karabiber, kimyon, mercanköşk ve tuzu ilave edin. Ara ara karıştırarak et yumuşayana kadar pişmeye bırakın. Sıcak olarak servis yapın.

Dipnot: Macarların geleneksel yemeği olarak bilinen "Gulaş", Osmanlı İmparatorluğu zamanında yeniçerilere, büyük kazanlarda yapılırmış. Orijinal adı "Kul aşı" olan bu et yemeği zamanla değişime uğrayıp, "Gulaş" ismini almış.