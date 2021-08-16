Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Gulaş tarifi: Gulaş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 16.8.2021 23:05 Son Güncelleme: 16.8.2021 23:05

Gulaş tarifi: Gulaş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Gulaş tarifi: Gulaş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından final turu yarışmacılarından gulaş yemeği yapmaları istendi. Televizyonda yapılışını izleyen ve evde kendisi de yapmak isteyen izleyiciler Gulaş tarifi ile ilgili olarak “Gulaş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen Gulaş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

"Gulaş tarifi" MasterChef 2021 son bölümde yapılmasının ardından merak edilerek Gulaş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

GULAŞ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • 800 gram kuşbaşı dana eti
  • 4 adet domates
  • 4 adet büyük boy soğan
  • 4 diş sarmısak
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 çorba kaşığı sirke
  • 1 su bardağı et suyu
  • 3-4 adet defne yaprağı
  • Tuz, karabiber, kimyon, mercanköşk

GULAŞ NASIL YAPILIR

Eti tencereye alın. Suyunu salıp, yeniden çekene dek pişirin. Küp doğranmış domates, piyazlık doğranmış soğan, ikiye bölünmüş sarmısak ve tereyağını ilave edip, soğanların rengi dönene kadar kavurun. Sirkeyi ekleyip, 30 dakika daha pişirin. Et suyu, defne yaprağı, karabiber, kimyon, mercanköşk ve tuzu ilave edin. Ara ara karıştırarak et yumuşayana kadar pişmeye bırakın. Sıcak olarak servis yapın.

Dipnot: Macarların geleneksel yemeği olarak bilinen "Gulaş", Osmanlı İmparatorluğu zamanında yeniçerilere, büyük kazanlarda yapılırmış. Orijinal adı "Kul aşı" olan bu et yemeği zamanla değişime uğrayıp, "Gulaş" ismini almış.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gulaş tarifi: Gulaş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA