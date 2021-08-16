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Giriş Tarihi: 16.8.2021 18:58

Kalp Yarası 7. yeni bölüm Atv canlı yayın izle! Kalp Yarası yeni bölüm tamamı izle! Herkes Ferit için seferber oluyor...

Kalp Yarası 7. yeni bölüm Atv canlı yayın izle! Kalp Yarası yeni bölüm tamamı izle! Herkes Ferit için seferber oluyor...

Atv ekranlarının yeni ve sevilen dizisi Kalp Yarası 7. Yeni bölüm Atv canlı izle ekranı araştırmaları dizinin yayın saatinin yaklaşmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran gibi isimlerin yer aldığı yapım entrika ve aşk dolu hikayesiyle izleyenlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda ise yapımı internet aracılığı ile takip etmek isteyen vatandaşlar Kalp Yarası 7. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Kalp Yarası yeni bölüm Atv canlı yayın izle ekranı ve tüm detaylar...

Kalp Yarası izle... Yapımda bu hafta; Herkes Ferit için adeta seferber olacak. Ferit'i bulabilmek adına tüm imkanlar kullanılırken öte yandan; kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamayacak. Dizinin yeni bölümünü internet aracılığı ile izlemek isteyen vatandaşlar Kalp Yarası 7. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte 16 Ağustos Kalp Yarası yeni bölüm Atv canlı yayın izle ekranı ve yapımın bu akşamki bölümüne dair detaylar...

Kalp Yarası 7.bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası 7.yeni bölümde herkes Ferit için seferber olacak!KALP YARASI 7.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için Fırtına'ya ilaç enjekte eder. Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit'i üzerinden atar. Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olur. Azade, Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar.


Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar. Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktır.

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Kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamamaktadır. Bu işin peşine düşer ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döner. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktır.

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Kalp Yarası 7. yeni bölüm Atv canlı yayın izle! Kalp Yarası yeni bölüm tamamı izle! Herkes Ferit için seferber oluyor...
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