Kalp Yarası 7.bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası 7.yeni bölümde herkes Ferit için seferber olacak!

16 Ağustos Pazartesi akşamı ATV ekranlarında seyircisi ile buluşacak olan Kalp Yarası 7.bölüm bekleniyor. Dizinin yeni bölümünde; herkes Ferit için seferber olacak. Ferit'i bulabilmek adına tüm imkanlar kullanılacak. Öte yandan; kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamayacak. Peki; Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? İşte Kalp Yarası 7.bölüm fragman ve detayları!

KALP YARASI 7.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için Fırtına'ya ilaç enjekte eder. Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit'i üzerinden atar. Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olur. Azade, Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar.

Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar. Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktır.

Kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamamaktadır. Bu işin peşine düşer ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döner. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktır.

Kalp Yarası 7. Yeni Bölüm (16 Ağustos 2021 Pazartesi) Son fragmanı yayınlandı izle! Bitmek bilmeyen çatışma...