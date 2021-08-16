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Giriş Tarihi: 16.8.2021 16:07

MasterChef ana kadro yarışmacısı Fatma Polat kimdir? MasterChef Fatma kaç yaşında, nereli ve evli mi?

MasterChef ana kadro yarışmacısı Fatma Polat kimdir? MasterChef Fatma kaç yaşında, nereli ve evli mi?

MasterChef 2021 yeni sezon ana kadro yarışmacıları arasında Fatma Polat ismi de yer alıyor. Düelloya kalan 6 kişi arasından en iyi tabağı çıkararak yarışmanın ilk ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazanan “Fatma Polat kimdir?” sorusunun yanıtı medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki; MasterChef ana kadro yarışmacısı Fatma Polat kimdir? MasterChef Fatma kaç yaşında, nereli ve evli mi?

MasterChef ana kadrosunda yarışacak yarışmacılar arasında Fatma Polat ismi de yer alıyor. Jüri üyelerine sunduğu başarılı tabak ile ana kadroya girmeye hak kazanan ismin yaşı, memleketi, hayatı ve kariyeri merak edilenler arasında yerini alıyor. Peki; MasterChef ana kadro yarışmacısı Fatma Polat kimdir? MasterChef Fatma kaç yaşında, nereli ve evli mi?

MASTERCHEF FATMA KİMDİR?

Polat, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor ancak aslen Sivaslı'dır. 38 yaşındaki Fatma Polat üniversitede psikoloji ve sosyoloji okuyor. Aynı zamanda aile danışmanlığı yapıyor. Üç çocuğu bulunuyor. Boks sporuyla ilgilendiğini belirten yarışmacı, MasterChef 2021'nin ilk yarışmacısı oldu.

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MasterChef ana kadro yarışmacısı Fatma Polat kimdir? MasterChef Fatma kaç yaşında, nereli ve evli mi?
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