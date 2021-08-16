MasterChef ana kadrosunda yarışacak yarışmacılar arasında Fatma Polat ismi de yer alıyor. Jüri üyelerine sunduğu başarılı tabak ile ana kadroya girmeye hak kazanan ismin yaşı, memleketi, hayatı ve kariyeri merak edilenler arasında yerini alıyor. Peki; MasterChef ana kadro yarışmacısı Fatma Polat kimdir? MasterChef Fatma kaç yaşında, nereli ve evli mi?
Polat, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor ancak aslen Sivaslı'dır. 38 yaşındaki Fatma Polat üniversitede psikoloji ve sosyoloji okuyor. Aynı zamanda aile danışmanlığı yapıyor. Üç çocuğu bulunuyor. Boks sporuyla ilgilendiğini belirten yarışmacı, MasterChef 2021'nin ilk yarışmacısı oldu.