MasterChef ana kadro yarışmacısı Fatma Polat kimdir? MasterChef Fatma kaç yaşında, nereli ve evli mi?

MASTERCHEF FATMA KİMDİR?

Polat, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor ancak aslen Sivaslı'dır. 38 yaşındaki Fatma Polat üniversitede psikoloji ve sosyoloji okuyor. Aynı zamanda aile danışmanlığı yapıyor. Üç çocuğu bulunuyor. Boks sporuyla ilgilendiğini belirten yarışmacı, MasterChef 2021'nin ilk yarışmacısı oldu.