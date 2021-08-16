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Giriş Tarihi: 16.8.2021 16:28

MasterChef Dilara Başaran kimdir? MasterChef Dilara kaç yaşında, nereli ve evli mi?

MasterChef Dilara Başaran kimdir? MasterChef Dilara kaç yaşında, nereli ve evli mi?

MasterChef ana kadro yarışmacıları arasında Dilara Başaran ismi de yer alıyor. 24 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılan isim 6 yıldır profesyonel aşçılık mesleği ile uğraşıyor. Ana kadroya seçildikten sonra ise programın izleyicileri tarafından “MasterChef Dilara Başaran kimdir? MasterChef Dilara kaç yaşında, nereli ve evli mi?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki; MasterChef Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler.

"MasterChef Dilara Başaran kimdir? MasterChef Dilara kaç yaşında, nereli ve evli mi?" sorularının yanıtları, ana kadro isimleri belli olduktan sonra araştırılmaya başlandı. Dilara Başaran, 15 yaşındayken staj yapmaya başladı ve o yıllarda da mutfağa ilgisinin arttığı biliniyor. Jüri üyelerine sunduğu başarılı tabak ile ana kadroya girmeyi hak eden MasterChef Dilara Başaran kimdir?

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

Dilara Başaran, 24 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılmıştır. Profesyonel aşçı olan yarışmacı 6 yıldır bu meslekle severek uğraşıyor. Sırf evine yakın olduğu için Turizm lisesini tercih etti ancak zamanla yemek yapmayı sevdiğini fark etti.

Lisede okurken 15 yaşındayken staj yapmaya başladı ve o yıllarda mutfağa ilgisi arttı. Mutfağa olan aşkının onu öne çıkaracağını ve kendisine yarışmayı kazandıracağını düşünmektedir.

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MasterChef Dilara Başaran kimdir? MasterChef Dilara kaç yaşında, nereli ve evli mi?
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