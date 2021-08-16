MasterChef Dilara Başaran kimdir? MasterChef Dilara kaç yaşında, nereli ve evli mi?

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

Dilara Başaran, 24 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılmıştır. Profesyonel aşçı olan yarışmacı 6 yıldır bu meslekle severek uğraşıyor. Sırf evine yakın olduğu için Turizm lisesini tercih etti ancak zamanla yemek yapmayı sevdiğini fark etti.

Lisede okurken 15 yaşındayken staj yapmaya başladı ve o yıllarda mutfağa ilgisi arttı. Mutfağa olan aşkının onu öne çıkaracağını ve kendisine yarışmayı kazandıracağını düşünmektedir.