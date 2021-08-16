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Giriş Tarihi: 16.8.2021 16:13

MasterChef Milhan Erdem kimdir? MasterChef Milhan Erdem kaç yaşında, nereli ve evli mi?

MasterChef Milhan Erdem kimdir? MasterChef Milhan Erdem kaç yaşında, nereli ve evli mi?

MasterChef yeni sezon ana kadro yarışmacıları arasında Milhan Erdem ismi de yer alıyor. Final turu haftasında yaratıcılık tabağını en iyi şekilde hazırlayan isim ana kadroya girmeyi başardı. Jüri üyelerine sunmuş olduğu başarılı ve lezzetli tabağın ardından “MasterChef Milhan Erdem kimdir?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; MasterChef Milhan Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

"MasterChef Milhan Erdem kimdir? MasterChef Milhan Erdem kaç yaşında, nereli ve evli mi?" sorularının yanıtları, MasterChef ana kadro yarışmacılarının belli olmasının ardından araştırılmaya başlandı. 2001 doğumlu isim yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Kütahya Tavşanlı olan MasterChef Milhan Erdem kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve kariyerine dair bilgiler.

MASTERCHEF MİLHAN KİMDİR?

Erdem 2001 doğumlu ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Kütahya Tavşanlı olan yarışmacı, İstanbul'da Lübnan mutfağında çalışıyor. Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun oldu.

Daha önce Kırgızistan'da eğitimler vermiş ve Almanya'da çalışmıştır. Ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı. 2019'da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır. İzmir'de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye'de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazanmıştır.

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MasterChef Milhan Erdem kimdir? MasterChef Milhan Erdem kaç yaşında, nereli ve evli mi?
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