MasterChef Milhan Erdem kimdir? MasterChef Milhan Erdem kaç yaşında, nereli ve evli mi?

MASTERCHEF MİLHAN KİMDİR?

Erdem 2001 doğumlu ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Kütahya Tavşanlı olan yarışmacı, İstanbul'da Lübnan mutfağında çalışıyor. Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun oldu.

Daha önce Kırgızistan'da eğitimler vermiş ve Almanya'da çalışmıştır. Ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı. 2019'da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır. İzmir'de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye'de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazanmıştır.